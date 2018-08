vor 50 Min.

Debatte um Pflichtjahr: Chance oder Unsinn?

Geht es nach Politikern, könnten ein Dienst im Altenheim oder bei der Bundeswehr Vorschrift werden. Was Betroffene in der Region dazu sagen.

Von Sabrina Schatz und Felicitas Macketanz und Sebastian Mayr

Seit sieben Jahren sind junge Männer nicht mehr dazu verpflichtet, einen Wehr- oder Zivildienst zu leisten. Dieser Tage ist die Debatte darüber wieder hochgekocht. Auslöser war der Vorschlag von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Soll heißen: Jede und jeder soll nach Ende der Schullaufbahn ein Jahr lang etwas für die Allgemeinheit tun – bei der Bundeswehr oder in sozialen Einrichtungen. Die Reaktionen sind gemischt, auch in der Region.

Der 17-jährige Moritz Steinle aus Illertissen hält nicht viel von der Idee. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoller, soziale Berufe wie den des Kranken- oder Altenpflegers zu fördern. „Unattraktive Jobs durch Zwang zu besetzen, anstatt sie attraktiver zu gestalten, führt mehr zu unproduktiven Arbeitskräften“, sagt er. Auch ein „Vollstopfen“ der Bundeswehr hält er für „Schwachsinn“, zumal die Kosten für neue Ausrüstung explodieren würden. Sollte ein solcher Dienst eingeführt werden, würde er sich für Arbeit im sozialen Bereich entscheiden. „Da bin ich zumindest überzeugt, etwas sinnvolles zu machen und grob eigenständig zu entscheiden.“

Stefan Kast ist Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes Neu-Ulm. Er lehnt ein Pflichtjahr ab – wie viele Vertreter von Wohlfahrtverbänden. Stattdessen solle der Staat die Hürden beim Freiwilligen Sozialen Jahr und beim Bundesfreiwilligendienst abbauen. Bei Letzterem gibt es ein Kontingent: pro Jahr darf es nur eine bestimmte Anzahl der sogenannten Bufdis geben. Abgesehen von diesen Einschränkungen sagt Kast: „Die Freiwilligendienste sind okay so wie sie sind.“ Früher beschäftigte der BRK-Kreisverband rund 35 Zivis pro Jahr. „Sie waren uns eine große Hilfe“, erinnert sich Kast. Inzwischen leisten etwa 30 junge Männer und Frauen beim Neu-Ulmer BRK ein FSJ ab. „Die jungen Menschen sagen anschließend oft, dass es ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat, auf andere zuzugehen“, schildert Kast.

Bei der Kreisspitalstiftung ist der Blick auf die allgemeine Dienstpflicht anders. „Für uns wäre das eine gute Sache“, sagt Sprecherin Edeltraud Braunwarth. „Wir könnten junge Leute begeistern, in Pflegeberufe oder in eine andere Arbeit im Krankenhaus einzusteigen“, erklärt sie. Der schlechte Ruf dieser Stellen ist ihrer Ansicht nach unbegründet. Braunwarth schwärmt von der sozialen Nähe, die Klinikmitarbeiter erleben. Auch die Bezahlung sei besser, als oft gesagt werde. Die Zahl junger Männer und Frauen, die für ein Freiwilliges Soziales Jahr in eine der drei Kliniken gehen, ist Braunwarth zufolge überschaubar. „Den Bedarf hätten wir in jedem Fall“, sagt sie. Junge Leute könnten testen, ob ein Pflegeberuf für sie in Frage kommt – oder im Bettenbahnhof, in der Verwaltung oder der Küche zum Einsatz kommen.

Ara Gharakhanian, der unter anderem das Kreisseniorenwohnheim in Babenhausenleitet, sagt zum Vorschlag einer Dienstpflicht: „Das Ziel, dass soziale Einrichtungen entlastet werden sollen, wird dadurch nicht erfüllt.“ Es würden weniger Hilfskräfte, sondern vielmehr Fachkräfte gesucht. Es sei fraglich, ob sich junge Leute im Anschluss an einen verpflichtenden Dienst zu einer Ausbildung im Pflegesektor entschließen. Wichtiger sei es, den Personalschlüssel zu erhöhen, um die Attraktivität des Berufs auf lange Sicht zu steigern. Mit dem Ende des Zivildienstes 2011 sei für das Seniorenheim St. Andreas kein Personalengpass eingetreten. „Die Verweildauer der Zivis war zuletzt ohnehin kurz.“ Das Interesse am danach eingeführten Bundesfreiwilligendienst sei sehr gering ausgefallen. „Wir haben deshalb eher auf das Freiwillige Soziale Jahr gesetzt.“ Hierbei hätten auch einige Interessierte aus dem Ausland angefragt – die wegen bürokratischer Hürden aber nicht beschäftigt werden konnten. An dieser Stelle sollte die Politik laut Gharakhanian ansetzen.

Kritisch sieht auch der 19-jährige André Scholz aus Altenstadt die Idee der Dienstpflicht, wie er gegenüber unserer Redaktion sagt. Alterstechnisch wäre er davon betroffen. „Wir leben in einem freien Land, in dem jeder selbst entscheiden sollte, was er oder sie mit seiner oder ihrer Zeit machen möchte“, sagt er. Manche könnten sich, sollte die Dienstpflicht eingeführt werden, schließlich nicht mehr für ihren Traumjob entscheiden. Wertvolle Zeit ginge verloren, in der sich junge Menschen selbst verwirklichen könnten. Und nicht jedem lägen sozialen Berufe oder die Bundeswehr. „Ich könnte mir nicht vorstellen, bei der Bundeswehr oder als Zivi zu arbeiten“, meint er. Er sei einfach nicht der Typ dafür, so Scholz.

Der 30-jährige Altenstadter Florian Spiegel hat die Wehrpflicht bereits hinter sich – und hat seine Zeit bei der Bundeswehr damals sogar verlängert. „Ich war freiwilliger Wehrdienstleistender und später dann vier Jahre lang Soldat auf Zeit“, sagt Spiegel. Positiv in Erinnerung geblieben ist ihm vor allem die Gemeinschaft in der Kaserne. „Der Zusammenhalt in so einer Gruppe ist sehr gut.“ Außerdem sammle man Erfahrungen fürs Leben und bekomme Werte wie Disziplin und Teamfähigkeit vermittelt. „Ich finde schon, dass manchen das heutzutage fehlt“, sagt der 30-Jährige. Insgesamt könne er nur positive Erfahrungen auflisten und bereue seine Entscheidung für den Wehrdienst nicht.

