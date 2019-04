vor 10 Min.

Defekt an Ölheizung ruft Feuerwehr auf Plan

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend ein Haus belüften.

Starke Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in Vöhringen hat zu einem Einsatz geführt. was passiert ist.

Die Vöhringer Feuerwehr musste am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einem Reihenhaus in der Buchenstraße ausrücken – Grund war der Brand eines Kellers. Zumindest sah es zunächst danach aus: Bewohner des Hauses waren durch die Rauchmeldeanlage aufmerksam geworden. Als sie nach dem Rechten sehen wollten, schlug ihnen bereits starker Rauch aus dem Keller entgegen. Die Zeugen konnten das Haus unverletzt verlassen.

Hochdrucklüfter waren im Einsatz

Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzgeräten in das Haus vor und belüftete es später mithilfe von Hochdrucklüftern. Ein technischer Defekt an der Ölheizung war für den Rauch verantwortlich. Das Gerät war jedoch ordnungsgemäß gewartet und instandgehalten, heißt es im Polizeibericht. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die Vöhringer Feuerwehr war mir 23 Einsatzkräften vor Ort. (wis)

