17:30 Uhr

„Dein Hass-Ort in Illertissen“: Palette zieht Blicke auf sich

Diese Palette stand am Dienstagmittag am Illertisser Marktplatz.

Plus Eine Palette mit weißer Aufschrift hat am Dienstag in Illertissen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was steckt dahinter?

Von Sabrina Schatz

Wer am Dienstag seine Mittagspause in der Illertisser Innenstadt verbracht hat, hielt am Marktplatz verwundert inne: Dort stand eine Palette mit weißer Aufschrift. „Dein Hass-Ort in Illertissen“ war auf der einen Seite des Gestells zu lesen.

Auf der anderen Seite: „Welche Bereiche in Illertissen sollten sich am stärksten verbessern?“. Anbei waren Stifte, Zettel, Wäscheklammern und Gläser, auf denen etwa die Worte Digitalisierung, Stadtbild und Verkehrsordnung standen.

Wer stellt diese Fragen? Hinweis gab ein Barcode. Der führt zu einer Online-Umfrage unter dem Titel „Ein Sprachrohr für eine Stadt“, die offensichtlich im Rahmen einer Bachelorarbeit mit dem Schwerpunkt Kommunikationsdesign erfolgt. "Mit meiner Umfrage möchte ich die Probleme erforschen, die in der Stadt Illertissen zu finden sind, und mit der Macht der Gestaltung den Bürgern helfen, diese an die Stadt zu kommunizieren", schreibt der oder die Studierende auf der Startseite.

Bild: Sabrina Schatz

Bürgermeister Jürgen Eisen sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass ihm die Palette selbst erst mittags aufgefallen sei. Die Stadt habe mit der Aktion nichts zu tun. Man könne auch nicht einfach so eine Palette am Marktplatz aufstellen.

Übrigens: Ein paar Antworten waren schon an das Holzgestell geheftet. Als „Hass-Orte“ benannt: Hauptstraße und Bahnhof mit Unterführung. Gegen Spätnachmittag war die Konstruktion nicht mehr vorzufinden.

Lesen Sie außerdem folgende Nachrichten aus Illertissen:

Themen folgen