vor 55 Min.

Dem Borkenkäfer auf der Spur

Eine neue Ausstellung in der Galerie „KunstUnkunst“ in Zaiertshofen gibt ungewöhnliche Einblicke

Von Claudia Bader

Er frisst sich durch Rinde und Holz: Der Borkenkäfer ist einer der gefährlichsten Schädlinge für die Forstwirtschaft. Aber er kann auch eine Quelle der Inspiration für Künstler sein. Der Zaiertshofer Galerist Joachim Herzer arbeitet mit dem Material Holz. Mit Einfallsreichtum und Liebe zum Detail hat er nun die von den Insekten gebohrten Brutgänge zu Blickfängen gestaltet.

Unter dem Leitgedanken „Tomicus laboris“ (lateinisch für Borkenkäfer-Arbeiten) präsentiert Herzer derzeit in seiner Galerie „KunstUnkunst“ 18 eindrucksvolle Exponate, die auf diese Weise entstanden sind. Von außen sind die Spuren der Käfer in den Stämmen oftmals nicht sichtbar. An den Werken rückt der Künstler die Brutgänge im Holz mit verschiedenen Farben, Lacken und sogar echtem Blattgold in den Fokus. Bei der Vernissage erwähnte Laudator Heinrich Lindenmayr das besondere Gespür, das Joachim Herzer seit vielen Jahren in seiner künstlerischen Arbeit zum Ausdruck bringe. Besucher können in den drei Räumen der Galerie auch viele weitere Kunstwerke besichtigen.

Die Ausstellung in der Galerie „KunstUnkunst“ an der Ortsstraße 10 im Kettershauser Ortsteil Zaiertshofen kann noch bis Sonntag, 20. Dezember, jeweils sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, besichtigt werden.