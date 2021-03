12:15 Uhr

Demo gegen Corona-Maßnahmen in Weißenhorn verläuft friedlich

Auch in Weißenhorn demonstrieren Menschen gegen die Corona-Maßnahmen.

Unter dem Motto "Für unsere Grundrechte, unsere Freiheit und Impffreiheit" demonstrierten dieses Mal rund 80 Personen auf dem Kirchplatz in Weißenhorn.

Am Freitagabend hat von 18 bis 19.30 Uhr zum wiederholten Male eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Für unsere Grundrechte, unsere Freiheit und Impffreiheit" auf dem Kirchplatz in Weißenhorn stattgefunden. Bei nasskaltem Wetter mit Schneetreiben nahmen laut Zählung der Polizei etwa 80 Personen an der Versammlung teil, die friedlich und störungsfrei verlief.

Teilnehmer der Corona-Demo in Weißenhorn hielten sich an Regeln

Diese hätten sich größtenteils an die Maskenpflicht gehalten, die nach der aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgeschrieben ist, meldet die Polizei weiterhin. Mehrere Teilnehmer der Versammlung hätten ärztliche Atteste vorgelegt, wonach sie vom Tragen der Maskenpflicht befreit seien. Die Gültigkeit dieser Atteste wird noch geprüft. Zwei Personen verweigerten laut Polizeibericht das Tragen einer Maske und versuchten durch Vorlage einer selbst verfassten Erklärung zu beweisen, dass sie keine Masken tragen müssen. Die Personen werden wegen des Verdachts von Verstößen gegen die Maskenpflicht zur Anzeige gebracht. (AZ)

