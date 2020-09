vor 48 Min.

Denkmal-Atlas: In Kettershausen ist die Geschichte vielerorts sichtbar

Plus In Kettershausen gibt es 26 Bau- und 15 Bodendenkmäler. Welche das sind, ist nun online zu erfahren.

Von Zita Schmid

Denkmäler halten uns die Geschichte eines Landstrichs vor Augen und tragen oftmals dazu bei, sich der eigenen Herkunft bewusst zu werden. In der Gemeinde Kettershausen gibt es eine beachtliche Zahl solcher Zeugnisse und Spuren aus vergangenen Zeiten.

Dem Bayerischen Denkmal-Atlas zufolge sind dort 26 Baudenkmäler und 15 Bodendenkmäler zu finden. Diese Liste war kürzlich Thema bei einer Gemeinderatssitzung. Wie Bürgermeister Markus Koneberg erklärte, führt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege seit Inkrafttreten des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes im Jahr 1973 eine Liste aller bekannten Denkmäler in Bayern. Seit Ende der 1990er Jahre wurden die Einträge überarbeitet und später auch digitalisiert. Mit Abschluss der sogenannten Nachqualifizierung sind die Bau- und Bodendenkmäler in dem Atlas nun auch im Internet unter www.blfd.bayern.de oder unter www.denkmal.bayern.de öffentlich einsehbar. Es besteht unter anderem die Möglichkeit, einen Auszug für jede Gemeinde zu exportieren – auch die derzeit bekannten Bau- und Bodendenkmäler in Kettershausen sind in digitaler Form verfügbar.

Bruder-Konrad-Kapelle gehört zu den Denkmälern der Gemeinde

Nach dem Denkmalschutzgesetz wären seitens der Gemeinde sachliche Anmerkungen und Ergänzungen möglich. Der Gemeinderat hatte der Aufstellung bei der Sitzung aber nichts hinzuzufügen.

Zu den Baudenkmälern in Kettershausen gehören die Kirchen der Gemeinde, (Feld-)Kapellen sowie Wohngebäude und ehemalige Gasthäuser. Als Bodendenkmäler sind Burgställe des Mittelalters und unter anderem mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kirchen aufgeführt.

Ein Beispiel für ein Denkmal ist die Bruder-Konrad-Kapelle bei Mohrenhausen. Die Grundsteinlegung erfolgte 1935 auf einem Hügel, auf dem sich einst eine Burg befunden haben soll. Bei den Arbeiten wurden zwei alte rostige Schwerter und einige, wohl mittelalterliche Dachziegel gefunden.

