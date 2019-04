vor 41 Min.

Der Ärger rund um den Bucher Kindergarten "Purzelbaum" geht weiter

Teile des Gebäudes sind bereits überdacht, in einem Bereich wird noch gemauert. Doch Bürgermeister Roland Biesenberger hofft, dass der neue Kindergarten „Purzelbaum“ noch in diesem Jahr bezogen werden kann.

Der Neubau beschäftigt die Bucher seit mehreren Jahren. Weil die Kosten steigen, wird erneut Kritik laut. Der Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe

Von Franziska Wolfinger

Der Kindergarten „Purzelbaum“ in Buch ist ein Bauprojekt mit langer Vorgeschichte. Mittlerweile hat das Gebäude schon deutliche Formen angenommen. Am Ortseingang entsteht ein großer moderner Kindergarten für mehrere reguläre Gruppen und eine Integrativgruppe. In einem Trakt des L-förmigen Gebäudes soll außerdem eine Krippe eingerichtet werden. 115 Kindergartenkinder und 18 Krippenkinder sollen im „Purzelbaum“ einen Platz finden, teilte die Marktgemeinde kürzlich mit.

Viel Platz zum Spielen und Toben

Jede Kindergartengruppe bekommt in dem Neubau einen eigenen Raum. Zusätzlich zu einer großen Gemeinschaftsküche werden sich je zwei Gruppen noch eine kleine Küche teilen. Auch zum Basteln und Werken wird es ein eigenes Zimmer geben. Die Flure sind extra breit angelegt, sodass die Kinder auch dort spielen und toben können.

Doch nach wie vor sind nicht alle Bucher Bürger und Eltern mit den Plänen einverstanden. Immer wieder gibt es zu dem Thema negative Äußerungen. Auch in öffentlichen Marktratssitzungen. Von der UWG-Fraktion kommen häufiger kritische Anfragen. So stellte UWG-Mitglied Franz Eberl fest, dass bei der Ausschreibung für Malerarbeiten am neuen Kindergarten tatsächlich nicht die von dem Gremium beschlossene ökologische Farbe aufgelistet wurde, sondern eine günstigere. Das hat die Bucher Verwaltung korrigiert.

Zukunft des Obenhauser Kindergartens ist weiter ungewiss

Ein Grund für den Ärger einiger Eltern ist, dass diese ihre Kinder lieber in kleine, dezentrale Kindergärten in den Ortsteilen schicken würden, zum Beispiel in die Einrichtung nach Obenhausen. Ob diese jedoch eine Zukunft hat, ist ungewiss. Denn das Gebäude wurde nach Angaben der Marktgemeinde 1848 gebaut und 1900 umgebaut. Fachplaner haben es als nicht sanierungsfähig eingeschätzt. Ein umfangreiches Fachgutachten zur Gebäudebewertung soll das nun abschließend klären.

Ein Leserbriefschreiber verglich die Baustelle in Buch kürzlich sogar mit dem Berliner Flughafen BER, der in den vergangenen Jahren zum Symbol für alles, was beim Bauen schiefgeht, avancierte. Vor allem, dass die Baukosten gestiegen sind, ist den Kritikern ein Dorn im Auge. Auch der Vorwurf der mangelnden Transparenz bei den Entscheidungen des Marktrats wird immer wieder laut.

Kosten steigen auch wegen der Bürgerproteste

Bürgermeister Roland Biesenberger wehrt sich gegen diese Vorwürfe, obwohl die Baukosten, wie er zugibt, tatsächlich gestiegen sind. Dafür gebe es aber nachvollziehbare Gründe, erklärt der Rathauschef. Die ersten Kostenschätzungen stammen noch aus dem Jahr 2016. Damals war von rund vier Millionen Euro die Rede. Derzeit belaufen sich die bisher von Marktrat beschlossenen reinen Baukosten auf etwa 4,9 Millionen Euro. Zum Vorwurf der mangelnden Transparenz sagte Biesenberger, dass alle Bauvergaben im Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht worden seien. Weiter erklärt er, dass allein 15 Prozent der Kostensteigerung auf die Verzögerungen zurückzuführen seien, die durch die Bürgerproteste gegen den Neubau entstanden sind. Der Bau sollte 2017 begonnen werden, doch die Planungen mussten auf Anordnung eines Anwalts gestoppt werden bis die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vorlag.

Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung sei, so Biesenberger, dass Bürger und Kindergärtnerinnen bei der Planung mit ins Boot geholt wurden. „Wünsche, die der Marktrat als gute Vorschläge erachtet, werde auch erfüllt“, sagt er. So soll es beispielsweise Therapieräume für die Integrativgruppe geben und ausreichend Parkplätze für die Eltern. Letztere sind im Bucher Haushaltsplan für 2019 mit 500.000 Euro angesetzt.

Bau wird später fertig als geplant

Für Bürgermeister Biesenberger sind die hohen Investitionen in den neuen Kindergarten Ausdruck der familienfreundlichen Politik der Marktgemeinde. Doch auch ihm sei klar, dass es voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern werde, bis alle Plätze im „Purzelbaum“ belegt sind. Kinder, die schon außerhalb der Marktgemeinde untergebracht sind, werden vermutlich nicht wechseln.

Wegen schlechten Wetters im vergangenen Winter gibt es derzeit leichte Verzögerungen beim Bau des Kindergartens. Der Umzug in den neuen Kindergarten solle laut aktuellen Plänen noch vor Ende dieses Jahres stattfinden, sagt der Bürgermeister. Früher war von Herbst dieses Jahres die Rede.

