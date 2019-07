vor 36 Min.

Der Altenstadter Friedhof bekommt zwei Bestattungsbäume

Die Thujahecken müssen Hainbuchen weichen. Landschaftsarchitekt Manfred Rauh erklärt, warum das so ist und was sich auf dem Areal sonst ändert.

Von Franziska Wolfinger

Der Friedhof in Altenstadt soll bald in neuem Glanz erstrahlen. Derzeit wird die Fläche umgestaltet. Der Neu-Ulmer Landschaftsarchitekt Manfred Rauh hat die Planung übernommen. Er erklärt, welche Maßnahmen derzeit anstehen.

Zunächst werden die Wege neu gestaltet. Die Hauptwege, die über den Friedhof führen, werden gepflastert, die Nebenweg geschottert. Damit wolle man unkontrolliertem Unkrautwuchs vorbeugen, sagt Rauh. Außerdem müsse die Entwässerung saniert werden.

Im Zuge der Umgestaltung wird auch die Bepflanzung erneuert. Manfred Rauh hat während einer Sitzung des Marktrats seine Pläne dafür vorgestellt. So sollen zum Beispiel die Hecken ausgetauscht werden. Bisher habe es auf dem Altenstadter Friedhof nur Thujahecken gegeben, die zum Teil bereits entfernt wurden. Optisch hätten Thujapflanzen den Nachteil, dass sie, wenn dann ein Grabstein davor steht und Schatten wirft, empfindlich reagieren. Rauh will mit seinen Arbeitern stattdessen Hainbuchen anpflanzen. Die seien weniger anfällig.

Bald soll Bestattung unter Linden möglich sein

Bereits gepflanzt wurden zwei Stadtlinden, die künftig als Bestattungsbäume dienen sollen. Unter den Bäumen sind Erdröhren angelegt, in denen Urnen beigesetzt werden können. Die Bestattungsbäume sind als Gemeinschaftsgrab angedacht. Die genaue Stellen, an der die Urnen unter den beiden Bäumen liegen, werden dabei nicht gekennzeichnet. Die Angehörigen oder Trauernden wissen aber, dass die Verstorbenen unter einem der Bäume liegen. Die Namen der Bestatteten werden auf einer Stele oder Tafel zu lesen sein.

Während der Umbauarbeiten wurden circa ein Meter hohe Stützmauern auf dem Friedhof sozusagen frei gelegt. Weil dort Menschen herunterstürzen könnten, haben die Bauarbeiter ein provisorisches Geländer aus Holz angebracht. Das soll, so hat es der Marktrat nun beschlossen, durch einen Zaun aus Stahldraht ersetzt werden. Eine Hainbuchenhecke soll langfristig die Sicht auf Zaun, Stützmauer und die Rückseite der Grabsteine oberhalb der Mauer versperren.

Als weitere Bepflanzung hat der Landschaftsarchitekt den Marktrat diverse Kleingehölze und Stauden vorgeschlagen. Die sollen etwa unter den neuen Bestattungsbäumen wachsen. Auch die Lücken zwischen Gräbern könne man mit diesen Pflanzen gestalten. Das könne auch ein Vorbild für die private Grabpflege sein, sagte Rauh im Marktrat. Denn die Stauden und Kleingehölze können bei relativ geringer Pflege lange halten. „Wenn sie nach ein bis zwei Jahren richtig angewachsen sind, kommen sie weitestgehend alleine klar“, erklärte Rauh. Bei normaler Witterung, also Hitzeperioden wie die gegenwärtige ausgenommen, müssten diese Pflanzen nicht gegossen werden.

Mustergräber sollen bei der Grabgestaltung helfen

Denkbar seien in dem neu gestalteten Friedhof auch sogenannte Mustergräber – Fläche von der Größe eines Grabes, die dementsprechende bepflanzt werden. Einen eigenen Grabstein bekommen diese jedoch nicht. Sie würden sich in die Grablücken gut einfügen, sagt Planer Rauh. Ernst Wüst, der zweite Bürgermeister der Gemeinde, erklärte im Marktrat, dass solche derzeit bereits in Planung seien. So habe es im Ort vor Kurzem eine Vortrag zu dem Thema mit dem Kreisfachberater Rudolf Siehler gegeben.

Die Arbeiten am Altenstadter Friedhof werden noch längere Zeit andauern. Bis Allerheiligen sollen die groben Arbeiten auf alle Fälle beendet sein, sagt Rauh. Ob die neue Bepflanzung zu dem Feiertag schon fertig ist, hängt vom Wetter ab: Wenn es im Spätsommer zu heiß ist, könnten die neuen Pflanzen nicht rechtzeitig geliefert werden, erklärt Rauh.

Weiter soll auf dem Altenstadter Friedhof ein Grüngutcontainer eingerichtet werden. Dafür wurde bereits die Friedhofsmauer im Nord-Osten durchbrochen. Auch die Aussegnungshalle soll renoviert und ein neues Technikgebäude errichtet werden.

