Der Altenstadter Marktrat senkt die Müllgebühren

Die Altenstadter müssen künftig weniger für die Entsorgung ihres Abfalls bezahlen. Warum die Gebühren bald wieder ansteigen könnten.

Von Armin Schmid

Die Altenstadter müssen künftig weniger für die Müllentsorgung bezahlen. Der Marktrat hat kürzlich beschlossen, die Gebühren um rund 5,5 Prozent zu senken. Bürgermeister Wolfgang Höß teilte mit, dass die aktuelle Kalkulation eine Müllgebühr in Höhe von 1,65 Euro pro Liter vorsieht. Bisher lag die Gebühr bei 1,75 Euro. Grund für die Senkung seien ein Überschuss aus den Vorjahren in Höhe von knapp 20000 Euro und die Senkung der kalkulatorischen Zinsen von 3,5 Prozent auf 2,8 Prozent. Der Zweite Bürgermeister Ernst Wüst ergänzte, dass man mit dieser Anpassung die Gebühren dem Niveau der Nachbarlandkreise anpasse.

So viel zahlen die Altenstadter pro Tonne

Insgesamt fallen in Altenstadt in den sich im Umlauf befindlichen Tonnen 138560 Liter Müll pro Jahr an. Die Gebührenkalkulation weist Entsorgungskosten in Höhe von rund 230000 Euro pro Jahr aus. Daraus ergibt sich dann eine Müllgebühr in Höhe von 1,65 Euro pro Liter. Hochgerechnet auf die Tonnen ergeben sich folgende Preise: Die 60 Liter Mülltonne kostet künftig 99,25 pro Jahr. Für die 80 Liter Tonne werden 132,34 Euro angesetzt und die 120 Liter Mülltonne wird 198,50 Euro kosten. Für das größte Gefäß, die 240 Liter Tonne, werden künftig 397 Euro berechnet. Für den 60 Liter fassenden Müllsack wird eine Gebühr in Höhe von 3,80 Euro anfallen.

In einem kleinen Ausblick sagte der Bürgermeister, dass die Gebühren im nächsten Kalkulationszeitraum wohl wieder ansteigen werden. Höß meinte, dass eine Anhebung der Müllverbrennungsgebühren nicht unwahrscheinlich sei. Darauf müssen die Gemeinde dann reagieren.

