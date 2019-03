07:00 Uhr

Der Altenstadter Sänger Maximilian Jäger stellt sein Album vor

Maximilian Jäger tritt am Samstag in der TSV-Halle in Altenstadt auf. Dort präsentiert er sein neues Album „Segel setzen“.

Heimspiel für den Singer-Songwriter aus Altenstadt: Am Samstag tritt er in der TSV-Halle auf. Was auf die Fans zukommt.

Von Felicitas Macketanz

Der Singer-Songwriter Maximilian Jäger schwimmt gerade auf einer Erfolgswelle: Vor Kurzem finanzierte er – mithilfe einer Crowdfunding-Plattform und somit zahlreichen Unterstützern – sein Album „Segel setzen“. Mehr dazu erfahren Sie hier: Wie ein Sänger aus Altenstadt sein Album finanziert

Er war in einer Fernsehsendung zu sehen, spielte etliche Konzerte in ganz Europa und steht jetzt schon in den Startlöchern für seinen nächsten, ganz besonderen Auftritt: Am kommenden Samstag wird der 23-jährige Sänger seine erste Album-Release-Party in der Altenstadter TSV-Halle geben. Heißt: Er präsentiert seine neueste Platte in seinem Heimatort und freut sich natürlich dementsprechend darauf, wenn er bei seinem ersten „Heimspiel“ hinters Mikrofon treten darf. „Es ist mein erstes Konzert mit meinen eigenen Songs in Altenstadt“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Konzert im Heimatort: Die Aufregung kommt noch

So richtig aufgeregt sei er bisher zwar noch nicht, allerdings komme das bestimmt noch, gibt der Musiker zu, der hauptberuflich in einem großen Industriebetrieb in der Region arbeitet. Mehr als 120 Karten hat Jäger schon verkauft – und sein Ziel damit fast erreicht. „Wenn so 150 Gäste vorbei kämen, wäre ich schon mega happy“, sagt er. Insgesamt haben laut Jäger mehr als 200 Menschen in der TSV-Halle Platz.

Wie Maximilian Jäger im TV ankam, lesen Sie hier: Altenstadter singt bei "X-Factor" vor Stars wie Sido

Auf was sich seine Fans freuen dürfen? „Es wird eine mega Show mit der ganzen Band“, so der 23-Jährige. Zum ersten Mal wird er am Samstag dann seine neuen Songs live am Stück vor etlichen Zuschauern präsentieren – „das wird spannend für mich, aber ich freue mich darauf.“ Seine Lieder handeln von Dingen, die Jäger selbst erlebt hat, die Texte sind aus seinem Leben gegriffen. Er verarbeite in der Musik die ein oder andere Erfahrung, sagt Jäger selbst. Klanglich lehnt sich der Altenstadter mit seinem Deutschpop und den poetischen Texten an den Musiker Clueso an.

Konzert: Das Release-Konzert von Maximilian Jäger mit Band findet am Samstag, 30. März, in der Altenstadter TSV-Halle statt. Tickets gibt es bei Schreibwaren Zanker in Altenstadt und unter www.maximilian-jäger.com. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Mehr über den Sänger Maximilian Jäger erfahren Sie unter diesem Link: Altenstadter Liedermacher singt im Ulmer Zelt

