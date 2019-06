vor 20 Min.

Der Ehrmann-Stammsitz in Oberschönegg soll größer und moderner werden

Die Arbeiten an der Molkerei in Oberschönegg laufen schon. Warum der Gemeinderat trotzdem noch mal darüber diskutiert.

Von Claudia Bader

Bei der Molkerei Ehrmann wird gerade fleißig gebaut. Der Stammsitz in Oberschönegg soll moderner und größer werden. Bereits im Februar hat der Gemeinderat einige entsprechende Anträge befürwortet. Nun lag dem Gremium ein Tekturplan der Firma vor. Das heißt, manches soll nun doch anderes werden, als ursprünglich geplant. Nach ausführlichen Erläuterungen durch Architekt Kay-Uwe Bertram genehmigten die Räte diese Änderungen gegen zwei Stimmen.

Bei dem Bauvorhaben der Molkerei ändere sich im Wesentlichen die Größe des Lagers für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) im südwestlichen Teil des Grundstücks. In dieser Halle werden Flurförderanlagen und Regalbediengerät eingerichtet. Unter dem Gebäude wird eine Fruchtkeller neu errichtet. Außerdem sollen im Westen Kühlgeräte angebaut werden. Die ursprünglich geplanten Außenmaße der Halle sollen von 68,9 mal 31,55 Meter auf 69,41 mal 31,71 Meter vergrößert werden. Die Gesamtnutzungsfläche umfasst 3679 Quadratmeter, erläuterte der Architekt.

Gemeinderäte kritisieren Sonderbehandlung für Ehrmann

Aufgrund der benötigten Lagerkapazität wird die zulässige Traufhöhe des Gebäudes um 5,5 Meter überschritten und beträgt jetzt 20,5 Meter. Laut Betriebsbeschreibung sollen in der Halle zwei Mitarbeiter beschäftigt werden. An Werktagen erfolgt der Betrieb durchgehend im Dreischichtbetrieb. Lieferverkehr findet von sechs bis 22 Uhr statt.

Ratsmitglied Andreas Bader beklagte in der Sitzung, dass sich private Bauwerber genau an Vorgaben sowie „an jeden Zentimeter“ halten müssten. Bei Ehrmann scheint das anders zu sein. Auch Alexander Straub bemängelte, dass bei der Molkerei Ehrmann kein Plan in der Form eingehalten werde, in der er ursprünglich genehmigt wurde. Architekt Bertram hatte dafür folgende Begründung: „Da sich die Nahrungsmittelindustrie nach den Verbrauchern richten muss und lau-fend neuen Vorgaben auf dem Markt ausgesetzt ist, entstehen während eines Bauvorhabens zwangsläufig immer wieder Anpassungen und Veränderungen.“

Bürgermeister Günther Fuchs schätzt es, dass die Molkerei damit eine ehrliche Linie verfolgt. Weil das Bauvorhaben hinsichtlich der festgesetzten Traufhöhe nicht der Festsetzung des Bebauungsplans entspreche, wurde die notwendige Befreiung beantragt. Diese berühre die Grundzüge der Planung nicht und beeinträchtige auch keine nachbarlichen Interessen, so Fuchs.

