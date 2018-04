06:00 Uhr

Der „Harry“ lädt ins Jugendhaus

Lange Haare und eine Lächeln: „Der Harry“ freut sich auf seine Tätigkeit als Jugendpfleger in Illertissen. Zuerst will der 54-Jährige die Werbetrommel für das Jugendhaus rühren.

Illertissen hat einen neuen Stadtjugendpfleger: Seit Kurzem ist Harald Heckenberger aus Senden im Amt. Der 54-Jährige hat sich einiges vorgenommen.

Von Jens Carsten

Er trägt lange Haare, einen Ring im Ohr und auf seinem T-Shirt prangt der Name einer Band: Ein bisschen sieht Harald Heckenberger, 54, aus wie ein Rockmusiker. Doch den Job als Berufskünstler hat der studierte Sozialpädagoge vor Jahren an den Nagel gehängt. Jetzt widmet er seine Zeit wieder seiner anderen großen Leidenschaft: der Arbeit mit Jugendlichen. Das wird der Wahlsendener in seiner Geburtsstadt Illertissen künftig hauptamtlich tun – als neuer Stadtjugendpfleger. Seit Anfang dieser Woche ist er im Amt und steckt voller Tatendrang: „Ich freue mich unglaublich.“

Sein Ziel ist klar formuliert: Vonseiten des Stadtrats und der Stadtverwaltung wünscht man sich, dass das Jugendhaus (Spitalstraße 12) bei jungen Leuten wieder stärker in den Fokus rückt. Wie berichtet, waren die Besucherzahlen zuletzt gesunken. Gemeinsam mit seiner Kollegin, der Erzieherin Kathrin Grimm, hat sich Heckenberger bereits daran gemacht, das zu ändern: Die Facebook-Seite des Jugendhauses wurde aufgehübscht und es ist nun beim Kurznachrichtendienst Twitter zu finden. „Ohne die sozialen Netzwerke geht nicht mehr viel“, sagt Heckenberger, der die Jugendlichen dort abholen will, wo sie präsent sind. Aber nicht nur im Internet hielten sich junge Leute auf, sondern durchaus auch in der Wirklichkeit, weiß Heckenberger, der in dieser Woche schon einige Male in Illertissen unterwegs war, dabei mehrere Jugendliche getroffen und sich auch gleich vorgestellt hat: „Ich bin der Harry!“ Seinen Vornamen „Harald“ mag er nach eigenem Bekunden gar nicht gerne. „So nennen mich eigentlich nur meine Feinde“, sagt Heckenberger und lacht.

Am liebsten hätte „der Harry“ den Jugendlichen gleich ein Faltblatt zum Jugendhaus in die Hände gedrückt. Doch ein solches gibt es noch nicht, was sich aber ändern soll. Auf den Flyern werden auch die neuen Öffnungszeiten des Treffs zu finden sein, der ab 1. Mai montags bis freitags in der Zeit von 16 bis 20 Uhr für Besucher bereit steht. Und damit an zwei weiteren Tagen. Das sei einfach nachzuvollziehen, sagt Heckenberger. Die Jugendlichen müssten sich dann nicht ständig fragen, ob das Jugendhaus heute geöffnet ist. Am Freitagnachmittag (16 bis 18 Uhr) soll regelmäßig Fußball gespielt werden. Und auch an Wochenenden könnte der Treff aufgesperrt werden, etwa wenn besondere Aktionen anstehen.

Ideen hat Heckenberger einige: Der passionierte Bassgitarrist könnte sich einen Musik-Workshop vorstellen, bei dem junge Leute lernen, den Hit Seven Nation Army der US-amerikanischen Band White Stripes zu spielen. „Der ist eigentlich ganz einfach“, sagt der 54-Jährige, der auch schon als Musiklehrer gearbeitet hat. Ob es dazu kommt, ist noch nicht klar. Denn was die Jugendlichen wirklich wollen, will ihr neuer Ansprechpartner von ihnen selbst erfahren. Sobald sich das Jugendhaus einen festen Besucherstamm erarbeitet hat.

Um neugierig zu machen, hat Heckenberger in Illertissen fleißig Fotos geknipst. Die werden nach und nach auf der Facebook-Seite des Jugendhauses zu finden sein, verbunden mit einem Ratespiel. Die Nutzer können Tipps abgeben, wo die Bilder aufgenommen wurden.

Die Illertisser Jugendpfleger wollen in nächster Zeit einiges bieten: Improvisationstheater gibt es am Freitag, 27. April (20 Uhr) im Jugendhaus und ein Sportwettbewerb soll am Samstag, 7. Juli, auf dem Skateplatz in Illertissen stattfinden. Vorgesehen ist zudem ein Konzert der Illertisser Band Firebound.

Geht es nach Heckenberger, der zuletzt verstärkt mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen gearbeitet hat, soll das Jugendhaus auch ein Ort der Integration sein. „Jeder Jugendliche kann sich dort willkommen fühlen.“ Das Höchstalter der Gäste werde allerdings weiter bei 21 Jahren liegen.

Ein weiteres Projekt ist das Illertisser Jugendparlament, das demnächst wiederbelebt werden soll. Es sieht gut aus, sagt Heckenberger. Inzwischen konnten die laut Geschäftsordnung erforderlichen neun Abgeordneten gefunden werden. Damit steht der Neugründung wohl nicht mehr viel im Weg.

Schon nach drei Tagen im neuen Amt zeigt sich: Heckenberger wird es in Illertissen nicht langweilig. Arbeit gibt es in den kommenden zwei Jahren reichlich, so lange ist die Einstellung befristet. Danach könnte es weitergehen: „Ich möchte bleiben“, sagt „der Harry“. Genug Konzepte hat er wohl. "Kommentar

