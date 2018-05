04.05.2018

Der Hochwasserschutz für Dietenheim kommt

Neben Dämmen und Rücklaufbecken soll auch eine Schiebevorrichtung das Wasser zurückhalten. Wenn alles nach Plan läuft, beginnen im Herbst die Arbeiten

Von Jonathan Mayer

Nach Jahren der Diskussion um den Hochwasserschutz am Gießenbach in Dietenheim ist nun eine Lösung gefunden: Rückhaltebecken und Dämme sollen Überschwemmungen verhindern. Seit knapp 15 Jahren wird debattiert, wie die Maßnahmen aussehen sollen. Immer wieder hatten neue Regulierungen, Berechnungen und aktualisierte Hochwasserschutzkarten den Bau verzögert.

Wie Helmut Gschwind vom Abwasserzweckverband Mittleres Illertal (AZVMI) sagt, müssen die Vorkehrungen für den Hochwasserschutz wegen eines neuen Baugebiets im Süden von Dietenheim auch einem Jahrhunderthochwasser standhalten. Dementsprechend umfangreich sind die Vorkehrungen: Um Überschwemmungen im Bereich des Flusses zu verhindern, pumpt eine automatische Anlage im Fall eines zu hohen Pegels das überschüssige Wasser aus dem Gießen. Dieses Wasser soll sich dann in einem sogenannten Retentionsbecken sammeln.

Damit die Baumaßnahmen vom Land Baden-Württemberg genehmigt werden, muss der AZVMI laut Gschwind 18772 Kubikmeter an Rückhaltevolumen nachweisen können. Denn nur so sei der Hochwasserschutz ausreichend gewährleistet. Diese Aufgabe bleibe aber nicht allein am Zweckverband hängen. „Wir haben ja keine eigenen Flächen zur Verfügung“, sagt Gschwind. Auch die Gemeinde Balzheim und die Stadt Dietenheim beteiligen sich, um das nötige Rückhaltevolumen zu gewährleisten. Während Balzheim bereits ein Becken gebaut habe, müsse die Stadt Dietenheim laut Gschwind dies noch tun. Die Dietenheimer Version soll die übrigen 10365 Kubikmeter Wasser fassen können. Damit das Wasser nicht zu weit gepumpt werden muss, soll dieses Becken in Flussnähe liegen.

Doch ein Rückhaltebecken allein reicht bei einem drohenden Hochwasser nicht aus. Laut Gschwind sollen zusätzlich zum Becken auch Dämme entlang des Flusses aufgeschüttet werden. Diese werden 80 Zentimeter hoch und knapp 450 Meter lang sein. Zudem soll an der Brücke über den Gießen, die von Dietenheim nach Illertissen auf den Autobahnzubringer zur A7 führt, ein Drosselbauwerk in Form einer Schiebevorrichtung angebracht werden. „Wenn zu viel Wasser im Fluss ist, fährt der Schieber automatisch nach unten und reduziert so die durchfließende Wassermenge“, erklärt Gschwind. Dadurch soll das Wasser, das sonst für Überschwemmungen sorgen würde, vor der Brücke zurückgehalten werden. „Das übrige Wasser wird dann automatisch in das Retentionsbecken abgepumpt“, erklärt er. Das soll über einen weiteren Bau, nämlich ein Auslaufbauwerk geschehen.

Das Hochwasserschutzprojekt wird den neuesten Planungen zufolge knapp 580000 Euro kosten. Davon muss der Zweckverband, der sich aus Umlagen der beteiligten Gemeinden und Kommunen finanziert, 430000 Euro bezahlen. Die Stadt Dietenheim wiederum übernimmt vorläufig die Kosten für Planung, Grundstückskäufe und Baumaßnahmen für das Projekt. Zwar erhält sie in diesem Jahr eine Abschlagszahlung von 185000 Euro vom AZVMI, die tatsächlichen Kosten werden aber erst ausgeglichen, wenn die Vorkehrungen auch vollendet sind.

Gschwind hofft, dass die Baumaßnahmen noch im Herbst beginnen können. „Vorher muss das Vorhaben aber erst von den Landratsämtern Biberach und vom Alb-Donau-Kreis abgesegnet werden“, sagt er. Das ist nötig, weil die beiden Landkreise durch das rückgestaute Wasser und die Vorrichtungen betroffen sein werden. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Projekt dann bereits im Sommer kommenden Jahres fertiggestellt sein.

