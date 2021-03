18:04 Uhr

Der IZ-Blaulichtreporter stellt im Radio sein Buch vor

Als Reporter und Feuerwehrmann ist Willi Schmid seit Jahrzehnten im Einsatz. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das er jetzt in einer Radiosendung vorstellt.

Autor ist Willi Schmid schon lange - sein Thema in der Illertisser Zeitung sind zumeist Einsätze der Feuerwehr und Polizei. Seit anderthalb Jahren ist er auch Buchautor: "Das Tanklöschfeuerzeug" haben wir bereits vorgestellt, als es Ende 2019 erschienen ist. Jetzt stellt der Illertisser seine Anekdoten nicht allein aus dem Blaulichtbereich auch in einer Radiosendung vor.

Illertisser zwei Stunden im Radio zu hören

Im Ratsch mit Moderator Johannes Hitzelberger geht es am Freitag, 19. März, auf dem Sender BR Heimat um die heiteren Geschichten aus Schwaben, die Willi Schmid in seinem Buch erzählt. Zu hören ist die Sendung von 10.05 bis 12 Uhr, unterbrochen von Nachrichten, Wetter und Verkehr, also knapp zwei Stunden lang. Zu empfangen ist der Sender per Radio mit DAB+, über Satellit oder im Internet. (rjk)

