06:00 Uhr

Der Illertisser Carlo Rapino feiert seinen 90. Geburtstag

Carlo Rapino genießt mit seiner Frau Angela den gemeinsamen Ruhestand in Illertissen - im Herzen ist er aber immer Italiener geblieben.

Von Regina Langhans

Auch oder gerade mit 90 Jahren: Carlo Rapino ist selbst nach 55 Jahren Leben in Deutschland immer Italiener geblieben. Im Ruhestand war er mit Frau Angela von Ulm nach Illertissen gezogen und hatte sich in der Vöhlinstadt sofort wohlgefühlt. Die Glückwünsche des Dritten Bürgermeisters Wolfgang Ostermann zu seinem runden Geburtstag nahm er mit südländischer Herzlichkeit entgegen. Er genoss sichtlich seinen Tag und spielte den perfekten Gastgeber.

Rapino hat sich in der Ulmer Region von Anfang wohlgefühlt, seit er 1965 aus dem italienischen Luciano mit einem Freund nach Deutschland ausgewandert war. Der Jubilar wurde im Jahr 1930 als Ältester von vier Geschwistern geboren. Als seine Mutter starb, war er 19 und das jüngste Kind der Familie zwei Jahre alt. Rapino ersetzte die Mutter so gut es ging, kochte und arbeitete bei einer Speditionsfirma. Bald gründete er mit Frau Angela eine eigene Familie. Die vier Töchter waren bereits auf der Welt, als Rapino wegen des schlechten Arbeitsmarktes auf eine Annonce einer deutschen Metallverarbeitungsfirma in Ulm reagierte, die er im Arbeitsamt in Italien entdeckt hatte. Der neue Verdienst sicherte auch den Lebensunterhalt seiner Familie in Italien.

1970 holte er die Familie nach

In die Heimat zurück wollte er nicht, also zog die Familie 1970 ihm nach. Ihre erste Wohnung fanden sie in Finningen, dann folgten Umzüge nach Roggenburg, Wiblingen und Ulm. Auch der Arbeitsplatz wechselte, Carlo Rapino landete bei der Papierverarbeitung im Ulmer Donautal. Die Arbeitswege habe er im BMW zurückgelegt, später sei er zur Marke Opel gewechselt, erzählt Rapino stolz. Seine weitere Vorliebe galt dem Fernsehen, weswegen in jedem Zimmer seiner Wohnung ein Gerät zu stehen hatte. Ihr Umzug 2017 nach Illertissen in die Nähe einer der vier Töchter war der bislang letzte Wohnortwechsel.

Rapino vertreibt sich seine Zeit mit Fernsehen oder Kreuzworträtseln, bevorzugt in italienischer Sprache. Zu den gemeinsamen Spaziergängen ermuntert ihn seine Frau, mit der er seine gute Laune und vieles mehr teilt. Auch regelmäßige Aufenthalte ins heimatliche Luciano, wo die Rapinos ein Haus besitzen, dürfen dabei nicht fehlen. Der Senior sagt: „Es macht mich glücklich, dass ich immer gearbeitet habe, meine Familie heranwachsen sehen durfte und alle zusammenhalten.“ Zu ihr zählen außerdem elf Enkel und noch acht Urenkel.

Diese Menschen aus der Region feierten kürzlich ebenfalls Geburtstag:

Themen folgen