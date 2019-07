vor 33 Min.

Der Illertisser Integrationsbeirat will bunter werden

Die Baris Experience Band trat in Illertissen auf.

Team um Harald Heckenberger zieht Bilanz und plant

Der Integrationsbeirat der Stadt Illertissen hat sich jüngst mit bevorstehenden und zurückliegen Festen befasst. Integrationsbeauftragter Harald Heckenberger sagte, der Mitmach-Brunch und das Internationale Fest seien im Rahmen ihres Budgets geblieben. Anerkennend fügte er an: „Alle Bands waren mit einem Drittel ihrer Gage zufrieden.“ Da in der Sitzung etliche fehlten, nutzte Beirat José Pinheiro Das Neves den Anlass, für die Arbeit zu werben: „Mit den Kommunalwahlen 2020 wird es auch einen neuen Integrationsbeirat geben. Wir brauchen engagierte Bürger, vor allem Vertreter weiterer Nationalitäten.“

In Illertissen gebe es starke Gruppen italienischer und griechischer Mitbürger, ebenso aus Russland, so Neves weiter. Bürgermeister Jürgen Eisen sagte, dies lasse sich auch so auffassen, dass sich offenbar viele integriert fühlten. Beirat Lütfi Özcelik wollte den Begriff Integration auf Gruppen wie die Lebenshilfe oder Senioren ausdehnen. Eisen sagte, beide habe er eingeladen. Heckenberger ergänzte, auch die Flüchtlinge seien benachrichtigt gewesen.

Senioren essen gern zusammen

So gab es, die zwei zurückliegenden Feste betreffend, unterschiedliche Beobachtungen: Das gemeinsame Frühstück war ein großer Erfolg, wobei die mitgebrachten Speisen etwa je zur Hälfte von einheimischen wie ausländischen Mitbürgern stammten. Dabei sei der Anteil an Senioren aller Nationen erfreulich hoch gewesen, so Eisen. „Sie schätzen wohl das gemeinsame Speisen.“ Das sollte berücksichtigt werden.

Etwas anders dagegen das internationale Fest: Es war als Konzertveranstaltung konzipiert, deren Bewirtung durch die umliegende Gastronomie abgedeckt werden sollte. Einige Besucher haben aber internationale Speiseangebote, zumindest einen türkischen Kaffee, vermisst, war dem Beirat zugetragen worden. Heckenberger erklärte: „Wir werden den eigenen Wirten keine fremden Anbieter vor die Nase setzen.“ Italienische und griechische Speiselokale in nächster Nähe wären offen gewesen. Zwei türkische Wirte aus Illertissen hätten abgelehnt, „Streetfood“ würde sich für die kurze Zeit nicht lohnen, so Heckenberger.

Der Bürgermeister sagte, das Fest hätte noch mehr Publikum vertragen, obgleich auf dem Marktplatz ein stetes Kommen und Gehen zu beobachten gewesen sei. Unter „Fest“ hätten sich manche mehr internationale Küche vorgestellt, mutmaßten einige Beiräte.

Der Familienspielenachmittag am 22. September findet an der Grundschule statt. Leute des Jugendbüros beteiligten sich mit Dosenwerfen, so Heckenberger. Er ermunterte dazu, bei Firmen anzufragen, ob sie kleine Gewinne verschenken wollten. Erfreut teilte Eisen mit, dass immer mehr Vereine „aufsprängen“. Etwa die Stadtkapelle, die heuer ihre Instrumente vorstellen wolle.

Lesen Sie zum Internationalen Fest auch: Nach Event-Wochenende in Illertissen können sich Veranstalter zurücklehnen