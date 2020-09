vor 16 Min.

Der Kreismustergarten ist ein Impulsgeber für Hobbygärtner

Bei anstehenden Veränderungen rund ums eigene Haus lassen sich Bürger im Kreismustergarten in Weißenhorn inspirieren. Manche kommen regelmäßig vorbei.

Für viele Menschen ist der eigene Garten inzwischen die wichtigste Verbindung zur Natur. Bei anstehenden Gartenveränderungen und Neupflanzungen nehmen zahlreiche Hobbygärtner den Kreismustergarten in Weißenhorn als wertvollen Impulsgeber wahr. So bietet die fast 9000 Quadratmeter große Anlage, die seit 1987 besteht, Gartenfreunden immer wieder neue Anregungen.

Ob ausführlich beschildertes Alpinum, Kräutersortimente für Bauerngärten, mehr als 70 Steinobstsorten, Beeren- und Wildobstsorten, Gemüse oder mehr als 4000 Stauden – alles sind Beispiele für naturnahe Gartengestaltung und zur Verschönerung bestens geeignet.

Zurzeit können die im Frühjahr ausgesäten Sojabohnen, die im grünen Zustand geerntet werden und als wertvoller Eiweißlieferant sowie als Fleischersatz dienen, begutachtet werden. Die Anregungen und Tipps zur Gestaltung, Sortenauswahl und Pflege erhalten die Gartenfreunde, auch die ohne „grünen Daumen“, obendrein gratis.

Auch Kurse finden im Kreismustergarten in Weißenhorn statt

Familie Nothelfer aus Weißenhorn besucht sehr oft den Kreismustergarten, insbesondere wenn ein neuer Baum gekauft werden soll wie aktuell eine gute Zwetschgen- oder Pflaumensorte. Auf der Suche nach der Rose mit dem besten Duft veranstalten die Töchter Leonie und Hanna, 10 und 7 Jahre alt, ein regelrechtes „Wettriechen“ an den schönsten Rosenblüten. Anneliese Fischer aus Ingstetten und Gaby Kößler aus Attenhofen kommen mehrmals im Jahr in den Garten, um das Blühen zu den verschiedenen Jahreszeiten im Alpinum zu beobachten. „Aktuell interessiert uns besonders der Pflegezustand der Rosen bezüglich Befall und Resistenz von Blattkrankheiten“, sagt Fischer.

Alexander und Alexandra Wölfl aus Holzheim freuen sich über Anregungen für die Anlage eines neuen Bauerngartens und schauen sich nach dazu passenden Kräutern und Rosen um. Bild: Edeltraud Baur

An den Wochenenden von Mai bis September betreuen abwechselnd die 36 Gartenbauvereine des Landkreises den Kreismustergarten. Jüngst war der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Illertissen an der Reihe. Seine Mitglieder konnten bei warmen Temperaturen zahlreiche Gäste begrüßen, die kamen, um bunte Sommerblumen zu genießen, Beeren und Obst zu probieren oder eine willkommene Pause bei der Radtour einzulegen.

Auch das Ehepaar Wölfl aus Holzheim war an dem Tag überwältigt von der Pflanzenvielfalt im Kreismustergarten. Alexandra Wölfl erzählte, dass sie erst ein paar Tage zuvor das erste Mal die Anlage besucht und an einem Kurs mit Kreisgartenfachberater Rudolf Siehler teilgenommen hatte. Das Thema des Kurses: Wie lege ich einen Bauerngarten an? Sie sei so begeistert gewesen, dass ihr Mann bei nächster Gelegenheit gleich auch selbst den Garten kennenlernen sollte. (edba)

Lesen Sie dazu auch: