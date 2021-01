vor 18 Min.

Der Kreistag bleibt noch im Lockdown

Zum zweiten Mal in Folge sagt der Landkreis eine Sitzung des Gremiums ab. Unterdessen läuft die Verteilung der kostenlosen FFP2-Masken. Auch Schulen werden beliefert

Bereits vor Weihnachten hatte der Landkreis Neu-Ulm auf Nummer sicher gesetzt und die anstehende Sitzung des Kreistags abgesagt. Dieses Schicksal trifft nun auch die Januar-Sitzung des Gremiums: Mit Blick auf die weiterhin hohen Infektionszahlen im Landkreis und den andauernden Lockdown werde die geplante Kreistagssitzung am 29. Januar abgesagt, meldete das Landratsamt. Die vorgesehenen Tagesordnungspunkte sollen auf die nächstmögliche Sitzung verschoben werden. Vor der Entscheidung seien die im Kreistag vertretenen Fraktionen eingebunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei habe sich eine mehrheitliche Tendenz ergeben, die Sitzung abzusagen. Zwar dürfen politische Gremien auch während des Lockdowns tagen, allerdings stehe der Gesundheitsschutz aller Beteiligter an erster Stelle.

Bei einer Kreistagssitzung im Landkreis Neu-Ulm kommen mit den Kreistagsmitgliedern und den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung rund 80 Personen zusammen. Die rechtlich zulässige Möglichkeit der Reduzierung des Kreistags bis zur Grenze der Beschlussfähigkeit hätten die Beteiligten überwiegend als keine gute Alternative angesehen. Eine digitale Durchführung der Kreistagssitzung ist aus rechtlichen Gründen in Bayern nicht zulässig, informiert das Landratsamt.

Die kommenden Ausschusssitzungen sollen aufgrund der geringeren Personenzahl wie geplant stattfinden. Sie werden jedoch auch weiterhin auf unaufschiebbare Tagesordnungspunkte beschränkt. Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen auch hier strikt eingehalten werden. Egal, wie es mit dem Lockdown weitergeht, legen sich die Verantwortlichen allerdings schon jetzt fest: Die für den 12. März vorgesehene Kreistagssitzung wird stattfinden. In dieser Sitzung ist die Verabschiedung des Kreishaushalts 2021 vorgesehen.

Ohne Pause geht die Verteilung von kostenlosen FFP2-Masken im Landkreis weiter. Für besonders bedürftige Personen stellt der Freistaat Bayern zunächst FFP2-Masken zur Verfügung: Wer dazu zählt und ab 15 Jahre alt ist, soll zunächst fünf dieser Masken erhalten. Dazu gehören Empfänger von Grundsicherungsleistungen, Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Obdachlose sowie Nutzer von Tafelläden. Wer berechtigt ist, erhält vom Jobcenter oder vom Fachbereich Soziales des Landratsamts in den nächsten Tagen ein Schreiben. Dies muss als Nachweis bei der Abholung der Masken bei der jeweiligen Kommune vorgezeigt werden. Rund 26.000 Masken werden ausgegeben, heißt es aus dem Landratsamt Neu-Ulm.

Ein weiteres Kontingent an FFP2-Masken sieht der Freistaat Bayern für pflegende Angehörige vor. Ab Montag, 25. Januar, kann jede Hauptpflegeperson drei Schutzmasken bei ihrer Kommune abholen. Als Nachweis reicht ein Schreiben der Pflegekasse, aus dem der Pflegegrad der Person hervorgeht, die betreut wird. Hier sind weitere 13.500 Masken vorgesehen.

Den Transport der Masken vom Freistaat in den Landkreis Neu-Ulm hat das Technische Hilfswerk (THW) übernommen. Das Landratsamt kümmert sich aktuell um die Weiterverteilung an seine Landkreiskommunen.

Auch die Schulen haben diese Woche eine Lieferung von FFP2-Masken vom Freistaat bekommen. Rund 6000 Masken hat das Schulamt portioniert und das Landratsamt hat die Verteilung übernommen. Damit erhält jede Schule einen Vorrat für besondere Situationen, wodurch ein besserer Schutz des Personals gewährleistet wird. Aktuell werden die Masken an vielen Schulen in der Notbetreuung eingesetzt.

Im Kreis Neu-Ulm ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch hervor. Damit liegt die Gesamtzahl der Todesfälle bei 81. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 94,7 angegeben. Mit 22 weiteren gemeldeten Fällen steigt die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie auf 4281. Aktuell befinden sich 207 Menschen im Landkreis als bestätigte Fälle in Quarantäne. Von den bestätigten Fällen werden 17 Personen in einer Klinik betreut, zwei davon im Intensivbereich, meldet das Landratsamt. (rjk/az)

