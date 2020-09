vor 33 Min.

Der Markt Buch sucht einen Profi für die Pflege der Grünflächen

In Buch soll sich von 2021 an ein kommunaler Angestellter um die Pflege der Grünflächen kümmern. Mit Zustimmung des Marktrates wird die Stelle ausgeschrieben.

Plus Im Marktgemeinderat entwickelt sich eine Diskussion über die Frage, ob Buch eine neue Stelle schaffen soll. Auch eine Videoüberwachung ist Thema.

Von Carmen Dörfler

Der Bucher Marktgemeinderat ist zurück aus der Sommerpause. In der ersten Sitzung nach den Ferien hat sich das Gremium vergangene Woche unter anderem mit der Schaffung einer neuen Stelle in der Kommune befasst. Dieses Thema führte zu Diskussionen. Die geplante Videoüberwachung der Rothtalhalle stand ebenfalls im Fokus.

Neben den Marktgemeinderäten nahmen dieses Mal auch die neu gewählten Ortssprecher an der Sitzung teil. Rennertshofen wird zukünftig durch Ursula Wikorill vertreten, Nordholz und Ebersbach durch Ronald Bentenrieder und Ritzisried durch Eugen Schenk. Sie folgten den Ausführungen von Bürgermeister Markus Wöhrle, der für die Schaffung einer Stelle für einen Grünflächenpfleger warb.

Anwohner aus Buch können die Pflege nicht mehr übernommen

Bisher seien die Flächen oftmals durch Anwohner gepflegt worden, die nun schlicht zu alt dafür werden, sagte Wöhrle. Der Bauhof habe nur bestimmte Kapazitäten dafür und auch dort fehle der „Profi mit Hang zum grünen Daumen“. Um dem hohen Anspruch, an die Gestaltung des Dorfes, jedoch gerecht zu werden und auch den Bienen- und Artenschutz entsprechend umzusetzen, soll ab 2021 eine feste Stelle dafür geschaffen werden.

Während Wöhrle diesen Schritt für nötig befand und der Großteil des Gremiums seinem Vorschlag zustimmte, sprachen sich drei Markträte klar dagegen aus. Dabei stand besonders der finanzielle Aspekt im Mittelpunkt. Wolfram Dauner (UWG) schlug vor, lieber eine externe Firma damit zu beauftragen, um die Kosten gering zu halten. Franz Eberl (UWG) hielt die Nutzung einer Zeitarbeitsfirma für angebracht.

Aus Sicht des Dritten Bürgermeisters Georg Lehner ( CSU) ist die Grundidee für die Schaffung der Stelle ein eventueller Anreiz für die Gemeinde, auch mehr Grünflächen anzulegen, „wenn sie diese gut versorgt weiß“. Daraus ergab sich die Forderung, erst einmal zu ermitteln, welche Flächen überhaupt betroffen und welche Aufgaben zu erledigen sind. Dies sei jedoch nicht ohne fachmännisches Auge möglich, antwortete Wöhrle. Es sei ja momentan gar nicht klar, welche Arbeiten überhaupt anfielen. Das Gremium sprach sich schließlich bei drei Gegenstimmen dafür aus, eine Stelle für die Grünflächenpflege auszuschreiben.

Bürgermeister beklagt sich über die Zustände an der Rothtalhalle

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung beklagte sich der Bürgermeister über die Zustände an der Rothtalhalle in Buch. Dort werde „immer mehr Blödsinn gemacht“, sagte Wöhrle. So seien vermutlich Jugendliche auf die Halle geklettert, hätten Alkohol konsumiert und sich schließlich auch Zutritt zum Gebäude verschafft. Dabei sei man „vom jugendlichen Leichtsinn zum Straftatbestand gekommen“, ergänzte der Rathauschef. Die Eingangstür sei beschädigt und Feuer in der Toilette gelegt worden, es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Zur Vorbeugung solcher Vergehen soll eine Videoüberwachung installiert werden. Die Hürden dafür seien allerdings sehr hoch, da es sich um eine Grundrechtseinschränkung handle, sagte Wöhrle. Eine Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten habe ergeben, das dies jedoch gerechtfertigt sei, da sich die Fälle häufen. Zukünftig sollen zwei Kameras in fester Position hängen, die den Haupteingang sowie den Flur, den Bereich vor den Toiletten sowie den Eingangsbereich der Schulturnhalle zwischen 22 und 5 Uhr, also außerhalb der Nutzungszeiten, aufzeichnen. Diese Aufnahmen werden nach 72 Stunden automatisch wieder gelöscht, Zugang dazu haben Wöhrle zufolge nur zwei Personen. Er sieht dieses Vorgehen aufgrund der Vorfälle als alternativlos an. Vor Ort werde auf die Videoüberwachung hingewiesen, sagte er. Diese gehe demnächst in eine Testphase von sechs Monaten, anschließend werde, immer in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten, neu entschieden.

Neue Autowaschanlage in Buch darf sonntags nicht öffnen

Zu Beginn der Sitzung hatte der Rathauschef über die Erschließung neuer Baugrundstücke in Gannertshofen informiert. In Gesprächen mit den Eigentümern habe man sich auf einen Kompromiss geeinigt, um zwei Familien den Umzug nach Gannertshofen zu ermöglichen, sagte Wöhrle. Ein Büro für Stadtplanung hat sich damit befasst, die Pläne werden öffentlich ausgelegt.

Darüber hinaus beschäftigte eine Eiche in der Nähe der Schule die Bucher Markträte. Diese ist rund 60 Jahre alt, ortsbildprägend und wurde deswegen als erhaltenswert eingestuft. Das entspricht laut Wöhrle nicht nur den Forderungen des Landratsamtes Neu-Ulm, sondern auch denen einer Unterschriftenaktion. Sollte eine Fällung nötig werden, müsse ein gleichwertiger Baum gepflanzt werden.

Abgelehnt hat der Marktrat die Anfrage eines Autowaschanlagenbetreibers, der ein Geschäft in der Gewerbestraße in Buch eröffnet. Dort sollen die Autos nach Wünschen des Betreibers auch sonntags gewaschen werden dürfen. Dies lehnte das Gremium jedoch einstimmig ab im Hinblick auf eventuelle Autotreffs und unter der Berücksichtigung der Handhabung umliegender Kommunen wie Illertissen, Weißenhorn oder Babenhausen.

