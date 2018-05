vor 21 Min.

Der Marktplatz wird zur Partymeile

Die Altenstadter Ortsmitte strahlt in neuem Glanz. Der Marktplatz ist offiziell fertiggestellt – und das soll bald an drei Tagen gefeiert werden. Dann wird dieses Areal zur Partymeile.

Die neue Altenstadter Ortsmitte ist nun fertiggestellt – und das soll in wenigen Tagen groß gefeiert werden. Was zwischen dem 1. und 3. Juni geboten sein wird.

Von Felicitas Macketanz

Ein markanter Dorfbrunnen, eine freie Marktfläche, auf der Kinder toben können und sich die Bewohner treffen, oder aber ein historisches Rathaus im Zentrum einer Gemeinde: Eine Ortsmitte ist immer auch ein Aushängeschild für eine Kommune. Deshalb ist es eine große Sache, wenn dieser Kern neu gestaltet werden soll: Ideen müssen gesammelt, Konzepte erarbeitet und schließlich verwirklicht werden. In Altenstadt wurde das Projekt der neuen Ortsmitte vor knapp drei Jahren ins Rollen gebracht – mit einem Ideen- und Realisierungswettbewerb fiel der Startschuss. Inzwischen hat sich auf der vorgesehenen Fläche an der Memminger Straße viel getan, der Platz ist offiziell fertiggestellt – und das soll nun an drei Tagen gefeiert werden.

Es wird das erste Altenstadter Marktfest in der Geschichte der Gemeinde sein, sagt Rathausmitarbeiterin Kathrin Kehrer auf Nachfrage. Bisher gebe es im Markt kein vergleichbares Fest. Deshalb wurde extra ein Ausschuss aus Mitgliedern etlicher Vereine und der Feuerwehren, Gemeinderäten, Mitarbeitern der Verwaltung und Bürgermeister Wolfgang Höß für das neue Fest gebildet. Seit Monaten laufen die Planungen für das Großereignis, so Kehrer. Allerdings stehe laut Bürgermeister bisher noch nicht fest, ob es diese Veranstaltung auch in den kommenden Jahren geben wird. Das werde nach der Premiere entschieden, heißt es vonseiten des Rathauschefs.

Eine ausreichende Fläche für ein großes Fest gibt es durch die Umgestaltung des Ortskerns auf jeden Fall: Pflastersteine bilden den Untergrund, etliche Bäume schmücken das rund 10000 Quadratmeter große Areal, es gibt eine E-Bike-Ladestation und Sitzgelegenheiten. Rund 2,8 Millionen Euro hat die Umgestaltung des ehemaligen Obermeier-Geländes insgesamt gekostet, der Markt wurde von der Regierung von Schwaben bezuschusst.

Die Kosten für das Fest, also etwa für das Partyzelt, Haftpflichtversicherungen und Werbung, trage die Gemeinde, sagt Kehrer. Die Kosten für die Speisen übernehmen der Rathausmitarbeiterin zufolge größtenteils die Vereine und auch deren Hütten, die beispielsweise beim jährlichen Weihnachtsmarkt zu sehen sind, werden eingesetzt. Das Festzelt werde von Mitgliedern der Feuerwehren aufgebaut, die dann auch für den Ausschank zuständig seien. Für Essen sorgen laut Kehrer unter anderem der Fischereiverein, die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt, der Fußballverein, die Kindergärten Untereichen und Altenstadt, die Schädder-Häxa, der Turnverein Illereichen, Ehrenamtliche des Frauenbunds sowie die örtlichen Metzgereien. Und das wird geboten sein:

1. Juni: Los geht es am Freitag, 1. Juni, bei der „Party ohne Ende“ mit den Bätscher Buam. Einlass ab 19 Uhr. Tickets – falls noch vorhanden – gibt es nach Angaben der Gemeindeverwaltung im Rathaus.

2. Juni: Am Samstag, 2. Juni, ist eine „Bierzelt-Gaudi“ mit den Jungen Illertalern geplant. Gäste dürfen ebenfalls ab 19 Uhr ins Partyzelt.

3. Juni: Am Sonntag, 3. Juni, findet dann der offizielle Teil der Veranstaltung statt: Der Marktplatz soll ab etwa 10.30 Uhr eröffnet werden. Gegen 11 Uhr findet die Segensfeier statt, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Für Unterhaltung sorgt die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt. Später wird es Kaffee und Kuchen gegen, außerdem treten die Kindergartenkinder auf, heißt es vonseiten der Gemeinde. Nach Aussage von Rathausmitarbeiterin Kehrer wird es am Sonntag auch noch Informationsstände verschiedener Firmen geben, die sich beispielsweise an der Seniorenwohnanlage „Haus Elfriede“ – die laut Unternehmen spätestens im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein soll – beteiligen.

