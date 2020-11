17:00 Uhr

Der Martinsumzug in Illertissen fällt trotz Corona nicht aus

Plus In Illertissen gibt es eine Alternative zu den abgesagten Martinsfeiern. Und die Illertisser Zeitung startet den längsten virtuellen Umzug der Region.

Von Rebekka Jakob

Es sind Kindheitserinnerungen, die die meisten von uns teilen: das Basteln der Laterne, die Magie der Lichter in der Nacht, das gemeinsam gesungene Martinslied – und auch die ein oder andere Leuchte, die wegen einer umgekippten Kerze in Flammen aufgeht. Der St. Martinstag gehört für die meisten Familien zum Jahreskreis fest dazu. Doch wie schon viele andere Traditionen darf in diesem Jahr kein gemeinsamer St. Martinsumzug stattfinden. Und auch andere Angebote der Pfarreiengemeinschaft Illertissen fallen wegen des Lockdowns nun aus.

„Wir hatten in den vergangenen drei Jahren die Aktion Abenteuergottesdienste, besondere Gottesdienste für Familien. Aufgrund der aktuellen Lage muss diese Aktion leider ruhen“, bedauert Kathrin Lang, die sich normalerweise gemeinsam mit Gemeindereferentin Christine Bunz um die Organisation kümmert. Die aktuellen Vorgaben in der Corona-Pandemie lassen nichts davon zu – aber komplett ausfallen lassen wollten die Organisatorinnen die Feste, die für Familien so wichtig sind, nicht. Daraus entstand eine neue Idee unter dem Titel „Immer und überall mit Gott unterwegs.“ Kathrin Lang kündigt an: „In dieser neuen Aktionsreihe für die ganze Familie werden in den nächsten Monaten weitere Aktionen folgen.“

Familien können in Illertissen ihren eigenen Laternenumzug mit mehr als 30 Stationen machen

Start ist an St. Martin mit einem etwas anderen Familien-Laternenumzug durch die Innenstadt. Lang: „Familien können ihren eigenen Umzug machen und dabei eine Geschichte, viele Aufgaben und Aktionen erleben, ausprobieren und Laternen bestaunen.“ Die Idee: Zwischen dem 8. und 11. November wird es an mehr als 30 Stationen in Illertissen eine Ganslaterne im Fenster geben. Von 17 bis 19 Uhr können die Familien dann mit der Laterne losziehen und auf Entdeckungstour gehen. Neben dem Pfarrbüro sind es Geschäfte in der Stadt, die mitmachen. Kathrin Lang ist begeistert von der Bereitschaft der Firmen, sich zu beteiligen. „Wir mussten wegen des großen Interesses sogar die Martinsgeschichte, die etappenweise erzählt wird, etwas erweitern.“ An jeder Station wird nun ein Teil der Geschichte zu finden sein – und wer ein Smartphone mitbringt, findet hinter QR-Codes zusätzliche Spiele und Rätsel. Am Ende der Reise wartet dann in der St. Martinskirche auf jedes Kind eine kleine Überraschung.

Diese Geschäfte und Einrichtungen beteiligten sich an der Illertisser Aktion zu St. Martin: Pfarrbüro, KiTa St. Martin, Buch und Musik, Zanker, Illerapotheke, Kühne, Telekom, Hanel, Schuh Roitzheim, L´angolo, Vodafone, Stoff Lang, Mode Hoffmann, Wirth, Hummel, Lindenapotheke, Scharfe Spitzen, Classic Vinea, Lanwehr, S’Oliver, Rimmele, Tee Galerie, Vollmann, Cecil, Betty Barclay, WTO, Optik Ludwig, Hairdesign by Selay, Instyle Friseur, Rathausapotheke.

Schicken Sie uns Ihre Bilder und Videos

Nicht nur in Illertissen, auch in den anderen Gemeinden des IZ-Verbreitungsgebiets wird es dieses Jahr keine großen Martinsumzüge geben. Das finden auch wir sehr traurig. Deswegen hat sich die Redaktion eine Alternative in Zeiten von Corona ausgedacht: Die Illertisser Zeitung startet den längsten Martinsumzug im Internet, garantiert mit Sicherheitsabstand. Wir rufen Familien dazu auf, daheim die St.- Martinslaterne anzuzünden, vielleicht sogar das Martinslied zu singen. Schicken Sie uns Ihre Bilder und Videos vom Laternenumzug an redaktion@illertisser-zeitung.de oder als Nachricht auf unserer Facebook-Seite facebook.com/IllertisserZeitung. Wir setzen die Bilder und Videos unserer Leser zu einem großen, virtuellen Martinsumzug zusammen, der dann auf unserer Internetseite zu sehen sein wird. Wir freuen uns auf bunte, fantasievolle Laternen und ein wenig Licht in diesem trüben Corona-Herbst.

