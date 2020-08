07:00 Uhr

Der Mühlbach im Illertal: Ein hart umkämpfter Wasserlauf

Plus Der Mühlbach war einst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Illertal, um den es viel Zwist und Zank gab - Entführungen und Attacken auf den Nachbarort inklusive.

Von Zita Schmid

Zwischen Fahrbahn und Wiese fließt der Mühlbach in Untereichen leise, aber mit stetiger Kraft dahin. Neben ihm führt die nach dem Bach benannte Straße entlang. Rund um das insgesamt mehr als 20 Kilometer lange und eher unscheinbare Gewässer gab es in früheren Zeiten vielfach heftigen Zank.

Bei einer Mühlbachstreitigkeit im Jahre 1573 etwa rückten laut den Geschichtsunterlagen die Kellmünzer „in großer Zahl mit Büchsen und Spießen, vielem Gepolder und Schießen“ an und nahmen dabei auch einen Müller aus Aichheim – so hieß Illereichen damals – gefangen. Auch der Bachverlauf wurde im Laufe der Jahrhunderte vielfach geändert. Hinweise dafür findet man in Untereichen heute noch.

Einst war der Mühlbaach ein Altwasserlauf der Iller

Vor seinem Ausbau war der Mühlbach ein natürlicher Altwasserlauf der Iller. Auf einer Strecke von rund 25 Kilometer zog er von Kellmünz nach Freudenegg und mündete dann wieder in die Iller. Der heutige Mühlbach wird am Filzinger Wehr ausgeleitet, vereinigt sich bei Illerzell mit dem Wieland-Kanal zum Illerkanal, der dann bei Neu-Ulm in die Donau fließt. Nicht umsonst hat der Bach seinen Namen erhalten. Denn das Gewässer trieb schon früh Mühlen an. So nutzen etwa einst Mahl-, Öl-, Knochen-, Gips-, Säg- und auch Schleifmühlen seine Wasserkraft. Laut dem 2005 erschienenen Buch „Der Altenstadter Mühlbach im Unteren Illertal“ vom Kreisarchivar Peter Wischenbarth gibt es nachweislich ab dem 13. Jahrhundert Triebwerke. Im Laufe der Zeit wuchs deren Zahl auf insgesamt 38 Mühlen, von denen es heute keine mehr gibt.

Immer wieder veränderte sich der Mühlbach. Und darüber gab es auch Streit. Warum nun wurde 1573 der Aichheimer beziehungsweise Illereicher Müller entführt? Der Bach, der unterhalb des Kellmünzer Schlosses aus der Iller floss, verlief zu damals am sogenannten „Heuberg“ vorbei durch Kellmünzer hinein in das Aichheimer Gebiet. Dort hatte ein Illerhochwasser ein Stück Gelände weggerissen und den Bach abgeschnitten. Anstatt die Hochwasserschäden zu reparieren, legten die Aichheimer ohne Absprache mit den Herren von Kellmünz einen neuen Graben, sodass das Wasser in einem völlig neuen Bach durch Kellmünzer Gebiet floss.

Über den Mühlbach entflammte ein Streit zwischen Kellmünz und dem früheren Illereichen

Der Kellmünzer Georg von Rechberg ließ daraufhin den neu gegrabenen Mühlbach zerstören. Die Mühlen von Aichheim lagen trocken, die Aichheimer öffneten den Bach wieder. Am nächsten Tag rückten die Kellmünzer mit dem anfangs beschriebenen Aufgebot an. Der gefangen genommene Müller wurde nach Kellmünz verschleppt. Ein mehr als drei Jahre andauernder Streit war entflammt.

Als Quellen nutzte Wischenbarth bei seinem Buch unter anderem die Geschichtschronik von Josef Christa, der von 1908 bis 1938 Pfarrer in Untereichen war. Auch der Altenstadter Heimatkundler Alwin Müller kennt die von Christa aufgeschriebene Heimatgeschichte. Im Vergleich zu dem, was später unter Max Wilhelm Graf von Limburg-Styrum ab dessen Herrschaft über Illereichen im Jahr 1677 geschah, seien die vorausgegangenen Streitigkeiten noch harmlosere Zwistigkeiten gewesen, meint Müller.

Bei dem Streit ging es auch um einen Wasserzins für den Mühlbach

Als „Klein-Krieg“ betitelt die Christa-Chronik das Verhalten des Grafen zu seinem Nachbarn. Bei den zahlreichen Reibereien, bei denen der Graf wohl kein Recht und keine Ordnung anerkannte, ging es unter anderem auch um einen Wasserzins für den Mühlbach, der von den Aichheimern gefordert wurde. Sie erpressten dabei die Vöhlins aus Illertissen auch mit zeitweiliger Sperrung des Bachs, sodass deren Mühlen nicht mehr liefen. Bei dem Zank wurden die von Hans Gotthard Vöhlin neu geschaffenen Zuleitungen immer wieder zerstört.

In der Christa-Chronik für das Jahr 1677 heißt es hier etwa: „Am Dreifaltigkeitsfeste fuhr der Graf von Aichen mit 30 bewaffneten Männern auf einem Floß, das mit Feldstücken und Schanzkörben befestigt war, die Iller hinab und zerstörte den Einlauf des Kanals“. Noch während dieses Streits, der bis 1686 dauerte, ließ der Graf den Bach in Untereichen verlegen. Er führte nun zum einstigen Oster-Sägewerk, das dort dann 1687 samt Eisenschmiede entstand. Die heutigen Straßennamen „Alter Bachweg“ und „Hammerschmiede“ sind das Einzige, was heute auf historischen und teils blutigen Begebenheiten hindeutet. Es ist friedlich geworden um den Bachlauf.

Lesen Sie auch:

Themen folgen