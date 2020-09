18:30 Uhr

Der Plessenteich bei Gerlenhofen ist Rückzugsort und Rastplatz für Vögel

Plus Am Plessenteich bei Gerlenhofen fühlen sich nicht nur heimische Tierarten wohl. Mit Geduld lässt sich selbst bei trübem Wetter Interessantes entdecken.

Von Jens Noll

Dichter Nebel hängt über den Feldern im Illertal. Feine Wassertröpfchen schmücken Spinnennetze an Büschen und Bäumen. An diesem Morgen Anfang September ist die Stimmung schon richtig herbstlich. Dutzende Graugänse schwimmen auf dem Plessenteich nahe dem Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen. Ihr Geschnatter wird erst deutlich vernehmbar, als zwei von ihnen ihre Flügel ausbreiten und zum Start ansetzen. Mit Glück können Interessierte Vögel aus aller Welt beobachten.

Graureiher, Kibitze, ein Eisvogel: Die Vielfalt am Plessenteich ist groß

Bei genauerem Hinsehen fallen noch weitere Vögel auf, welche die Ruhe am Morgen genießen. Durch das Fernglas sind Graureiher zu sehen, die im flachen Wasser stehen. Nicht weit von ihnen entfernt halten sich einige Kiebitze auf. Ein Ruf lenkt die Aufmerksamkeit von Wolfgang Gaus plötzlich nach rechts: „Da, ein Eisvogel!“, sagt er. Tatsächlich ist mit dem Fernglas ganz deutlich der blau und rot gefiederte Geselle zu erkennen. Erst sitzt er auf einem Zaun, dann stürzt sich der kleine Jäger blitzschnell ins Wasser und schnappt sich einen Fisch.

Beobachtungen wie diese sind am Plessenteich immer wieder möglich. Vogelkundler nehmen dafür mitunter weite Wege auf sich, aber auch Spaziergänger, Radfahrer und Hundehalter aus der nahen Umgebung schätzen das Naturerlebnis südlich von Neu-Ulm. Eigentümer des Gebiets ist der Verein Gau Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum, der ursprünglich aus einer Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau hervorging. Geschäftsführer Wolfgang Gaus ist täglich am Plessenteich. „Wenn du entspannt die Augen schließt und das Gekreische der vielen Vögel hörst, dann denkst du, du bist am Mittelmeer“, sagt er.

Am Plessenteich wurden bisher mehr als 230 verschiedene Vogelarten gesichtet

Mit Begeisterung spricht der 60-Jährige über die Bedeutung des Plessenteichs, während mehrere Gänse im Formationsflug über den Beobachtungsturm fliegen, den die Schutzgemeinschaft 2012 am See aufstellen ließ. „Wir wollen nicht 100 Prozent Naturschutz“, betont Gaus, „wir wollen die Leute mitnehmen und ihnen etwas bieten.“ Mehrere Beobachtungspunkte mit Sichtschutzwänden machen es möglich, dass die Vögel am und im Wasser betrachtet werden können und gleichzeitig möglichst ungestört bleiben.

Mehr als 230 verschiedene Vogelarten wurden bislang am Plessenteich gesichtet. Neben vielen heimischen Arten halten sich dort zeitweise auch viele Zugvögel auf, die auf ihrer langen Reise zwischen Brut- und Überwinterungsgebiet eine Rast einlegen. Mit etwas Glück lassen sich somit Vögel entdecken, die in Europa selten zu sehen sind. Vor einigen Jahren habe sogar ein Rosaflamingo Station gemacht, erzählt Gaus. „Das war kein Ausreißer und der war nicht beringt.“

Am See sind viele heimische Vogelarten unterwegs. Außerdem legen zahlreiche Zugvögel dort eine Pause ein. Bild: Roland Furthmair

Interessierte müssen zum Vogelbeobachten Zeit mitbringen

Außergewöhnliche Beobachtungen setzen allerdings auch Zeit und Geduld voraus. „Wir sind alle ein bisschen verwöhnt durch das Fernsehen“, sagt Gaus und lacht. Dort sind Tiere schön in Großaufnahme zu sehen. In der freien Natur ist das nicht so einfach. Mit Informationstafeln und Beschreibungen über die wichtigsten Arten bietet die Schutzgemeinschaft Unterstützung bei der Bestimmung der Wildtiere. Ein Kreis von 20 aktiven Helfern des insgesamt etwa 900 Mitglieder zählenden Vereins ist darüber hinaus immer wieder tatkräftig im Einsatz, damit sich die Vögel auf dem Gelände wohlfühlen.

So müssen regelmäßig Wiesen gemäht und Büsche entfernt, gelegentlich aber auch Wassergräben vertieft oder Zäune angepasst werden. Denn zur Natur gehört auch, dass die Arten kommen, die die seltenen Arten fressen, wie Wolfgang Gaus sagt, Habicht und Fuchs zum Beispiel. Im hohen Gras könnten sich Füchse gut verstecken und vergangenes Jahr sei eines der Raubtiere unter dem Schutzzaun am Ufer hindurchgeschlüpft, weil dieser unten zu kurz war, erzählt er.

Verboten: Autos dürfen nicht auf dem Weg um den See fahren

Sozusagen als weitere Attraktion für die menschlichen Besucher hat die Schutzgemeinschaft an einem der Beobachtungspunkte ein Insektenhotel aufgestellt. Daneben steht nun auch ein Schild, das typische Bewohner von Wildbienen-Nisthilfen zeigt. Bedingt durch Corona seien in diesem Jahr besonders viele Menschen an den Plessenteich gekommen, erzählt Gaus. Das erfreut ihn, andererseits ärgert er sich aber auch über Fußgänger und Radfahrer, die nicht wie vorgesehen auf den Wegen, sondern auch querfeldein unterwegs sind.

Für Autos ist der Weg um den See herum tabu. Das werde auch strikt kontrolliert, Verstöße werden Gaus zufolge zur Anzeige gebracht. In dem Zusammenhang betont er auch: Der Plessenteich sei kein Badesee, sondern ein See für diejenigen, die entspannen und Natur erleben wollen. In einem kleinen Bereich des Sees, sichtbar abgegrenzt durch eine Kette, ist das Baden zwar erlaubt, doch größere Gruppen, die Müll und Glasscherben hinterlassen, vertrage das Gebiet nicht, sagt Gaus.

Am Plessenteich gibt es auch ein Insektenhotel. Bild: Roland Furthmair

Am Plessenteich kann auch gebadet werden - jedoch mit Einschränkungen

Er kann sich noch gut an die Zustände vor 30 Jahren erinnern, als die ehemalige Kiesgrube ein beliebter Badesee war: „Ich habe selbst auf dem See gesurft“, erzählt er. Zu viele Autos, ein Bierstand, eine Wurstbude – „das ist ausgeartet“, sagt er.

Gegen einzelne Schwimmer, die mal eine Runde drehen, hat die Schutzgemeinschaft nichts einzuwenden, sofern sie sich an die Absperrung halten. Auch wenn sich der Nebel über dem Plessenteich an diesem Septembermorgen allmählich lichtet: Die kühlen Temperaturen kündigen an, dass die Badesaison ohnehin bald zu Ende sein wird.

