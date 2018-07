vor 60 Min.

Der Römerturm in Oberschönegg: Ein Gemäuer mit Aussicht

Der Römerturm gehörte einst zu einer Adelsburg der Herren von Schönegg. So alt, wie es der Name vermuten lässt, ist das Gemäuer nicht.

Der Römerturm in Oberschönegg ist ein Überbleibsel einer alten Adelsburg. Die Herren von Schönegg herrschten dort vor 800 Jahren über ein kleines Territorium – bis sie alles verloren.

Von Ralph Manhalter

Bekannt ist das alte Gemäuer am Ortsrand Oberschöneggs unter dem Namen Römerturm. An die Antike erinnert an der Ostflanke des Günztals allerdings nichts – wenn auch vereinzelte Münzfunde von einer fernen Vergangenheit zeugen.

Vielmehr handelt es sich bei dem Backsteingebäude um den Wehrturm einer um das Jahr 1219 (laut Inschrift auf der Hinweistafel bereits 1126) erwähnten Adelsburg, deren Bewohner der angrenzenden Siedlung den Namen gaben. Die Herren von Schönegg wurden bereits von Kaiser Friedrich II. als „romani regni ministerialis“, also als Dienstleute des römischen Kaisers bezeichnet. Schon früh spaltete sich allerdings das Geschlecht, sodass um 1230 ein weiterer Herrschaftssitz in „Neuschönegg“, dem heutigen Unterschönegg, errichtet wurde.

Die Quellenlage ist, wie so oft in Zeiten des Früh- und Hochmittelalters, dürftig; zumal Niederschriften in Verträgen und Urkunden längst noch nicht überall verbreitet waren. Dennoch kann von Eberhard von Schönegg berichtet werden, dass er besondere Beziehungen zum Kloster Wiblingen unterhielt und dort als Wohltäter angesehen wurde. Ebenso pflegte man enge Kontakte zum Hochstift Augsburg. Um das Seelenheil weiterhin besorgt, stifteten Heinrich und Eberhard von Schönegg am 13. Juni 1273 die in der Herrschaft gelegene Ansiedlung „Buorrun“ dem Augustinerinnenkloster in Wurzach. Aus Buorrun wurde Klosterbeuren und die beiden Stifter waren möglicherweise dem Paradies ein Stück näher gekommen.

Der Adelssitz profitierte allerdings wenig vom göttlichen Beistand: 1281 wurde die Burg von Soldaten Rudolf von Habsburgs erobert, wenige Jahre später von Memminger Truppen eingenommen. Die Schönegger, die sich politisch mit den Staufern verbündet hatten, gerieten nach deren Niedergang in finanzielle Schwierigkeiten. Die Herrschaft musste kurzfristig verpfändet werden, so 1293 an die Rothensteiner. Zwar wurde das Pfand bald wieder eingelöst aber der Niedergang der einstigen stolzen Burgherren war nicht mehr aufzuhalten. Mitte des 14. Jahrhunderts verkauften Anna, Heinrich und Werner von Schönegg ihr Erbe sukzessive an das Hochstift Augsburg, wo es, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, bis zum Ende des alten Reiches verblieb.

Die Herrschaft Schönegg verfügte sowohl über die niedere als auch über die hohe Gerichtsbarkeit, durfte also über Leben und Tod urteilen. Eine Auflage an den Scharfrichter lautete, ein „ehrbares, stilles, frommes, christliches Leben zu führen“, ebenso wie das Verbot, aus der Herrschaft zu verreisen, wenn „einige um Leib und Leben gefangen sitzen“.

Die Burg Oberschönegg wurde 1462 im Krieg zwischen Herzog Ludwig dem Reichen von Bayern-Landshut und Kaiser Friedrich III. wesentlich zerstört. Nur der Bergfried ragte noch zwischen den Baumwipfeln hervor. Glücklicherweise wurde dieser im Jahr 1809 durch Fürst Anselm Maria Fugger von Babenhausen vor dem vollständigen Verfall gerettet und restauriert. Noch einmal Gefahr drohte in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, als SS-Angehörige die bereits auf dem Turm gehisste weiße Flagge einholten und in Folge die anrückenden Amerikaner das Dorf unter Beschuss nahmen. Erst nachdem einige Dorfbewohner mit der weißen Flagge den Panzern entgegengingen, endete auch in Oberschönegg der Krieg.

Selbst wenn der verwunschene Turm nicht gar so alt ist, wie ihn der Volksmund betrachtet, viel erlebt hat er allemal. Vor allem bei klarem Wetter genießt der Besucher vom Zinnenkranz aus eine einmalige Aussicht bis zu den Allgäuer Alpen. Diesen Blick konnten vor 800 Jahren auch die Reichsdienstmannen von Schönegg genießen.

