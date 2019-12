vor 41 Min.

Der Rotweinkuchen ist der Favorit der Familie

Mit ihrem Rezept hat es Lena Rothdach aus Dietershofen in das neue

Von Claudia Bader

Lena Rothdach kann sich noch gut an ihren ersten selbst gebackenen Kuchen erinnern: „Es war der himmlische Rotweinkuchen“, verrät sie. Obwohl in ihrer Wohnung in Dietershofen, einem Ortsteil von Oberschönegg, mittlerweile auch viele andere Sorten von Gebäck auf den Tisch kommen, ist der Rotweinkuchen noch immer ihr Favorit.

„Auch bei meiner Familie sowie Freunden und Bekannten kommt er immer gut an“, sagt die 28-Jährige. Damit auch andere Hobbybäcker in den Genuss kommen und das Rezept ausprobieren können, ist die genaue Backanleitung für den himmlischen Kuchen nun im neuen Zuckerguss-Heft abgedruckt.

Rothdach ist nicht zum ersten Mal im Heft vertreten. „In einer früheren Ausgabe ist das Rezept meines leckeren Osterzopfs veröffentlicht“, verrät die Dietershoferin. Backen ist für sie nicht nur ein Ausgleich für ihren Beruf als tiermedizinische Fachangestellte, sondern eine Leidenschaft. „Ich probiere immer wieder Neues und versorge auch meine Familie, vor allem meinen Vater, mit den Backwaren.

Auch beim täglichen Speiseplan ihres Mannes und des 16 Monate alten Sohnes Elias legt die junge Mutter Wert darauf, wenn möglich alles selbst aus frischen Lebensmitteln zuzubereiten. So kommt jetzt zur Weihnachtszeit nicht nur der himmlische Rotweinkuchen auf den Tisch, sondern es werden auch selbst gemachte Plätzchen serviert – zur Freude der ganzen Familie.