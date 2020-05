Der Sommer kann kommen: Am 18. Mai öffnen die Biergärten im Landkreis Neu-Ulm

Plus Restaurants dürfen ab Mitte Mai wieder öffnen. Gastronomen aus dem Landkreis Neu-Ulm sehen den künftigen Lockerungen aber nicht nur positiv entgegen.

Sonnenlicht fällt durch die Kastanien. Auf den Tischen liegt Laub, die Stühle sind hochgestellt. Ein leerer Biergarten – und das bei schönstem Wetter. Das wird sich bald ändern. In der Pressekonferenz am Montag erfüllten sich die Hoffnungen der Deutschen: Das öffentliche Leben kehrt langsam zurück. Die Außenbereiche von Gaststätten dürfen am 18. Mai öffnen, die Innenräume ab dem 25. Mai. Viele Gastronomen haben dennoch große Befürchtungen, was die Lockerungen betrifft.

Mindestabstand im Biergarten - ein neues Muss für alle Gäste

Wie konkret die zukünftigen Vorschriften aussehen, an die sich die Gastronomen halten müssen, steht am Dienstagabend noch nicht fest. In jedem Fall wird der Mindestabstand eingehalten werden müssen. Das dezimiert die Kapazitäten der Lokale und auch den Umsatz um ein Vielfaches. Die Grundstimmung bei den Besitzern von Gaststätten ist trotzdem positiv. Marco Arduini gehört die Weinbar L’Angolo in Illertissen. Auf der Außenterrasse kann er normalerweise bis zu 50 Menschen unterbringen, mit Mindestabstand etwa die Hälfte.

Er freut sich darauf, bald wieder von seinen Gästen umgeben zu sein. Ihm fehlt der Trubel, der sonst in seiner Bar herrscht. Eine Garantie, dass die Leute ab dem 18. Mai zurückkommen, gebe es aber nicht: Er befürchtet, dass viele Vorsicht walten lassen und trotzdem zu Hause bleiben werden. „Wir müssen die Resonanz abwarten“, sagt er.

Die neuen Öffnungszeiten schlagen den Gastronomen aufs Gemüt

Eine andere Sorge hat Gülsah Nair, die Besitzerin des Cafés Freeda in Illertissen. Wenn die Lokale nach ihren Informationen ihre Außenbereiche nur bis 20 Uhr abends anstatt 22 Uhr öffnen dürfen, seien die Lockerungen sinnlos. Die meisten Gäste kämen nach ihrer Arbeit, was das Hauptgeschäft auf nach 20 Uhr verlagere. Dass die Gäste ausbleiben könnten, denkt sie nicht.

Seit zwei Wochen gibt es bei Freeda einen Abholservice, der gut funktioniert. Die Kunden freuen sich über das Angebot der hausgemachten Speisen. Nair befürchtet eher, dass ihr der kleine Außenbereich vor dem Café nicht genügt. Sie hofft daher auf die Unterstützung der Stadt Illertissen, um den kleinen Bereich vergrößern zu können.

Die Ungewissheit für die Gastronomie ist vorbei, jetzt gibt es einen Plan

Markus Holl vom Griaswirt in Vöhringen ist dabei, die Tische und Stühle für den Außenbereich vorzubereiten. Alles wird abgeschliffen, der Biergarten auf Vordermann gebracht. Er ist davon überrascht, wie bald die Neuerungen schon kommen. „Das war am Sonntag noch unvorstellbar“, sagt der gelernte Metzgermeister. Schlimmer als die finanziellen Sorgen und Existenzängste war laut Holl die andauernde Ungewissheit. „Das hat uns zermürbt.“ Jetzt gibt es klare Aussagen und einen Plan, wie es weitergeht.

Am 18. Mai öffnet auch Holl seinen Biergarten. Er freut sich auf die Kunden. Sie hätten ihn durchgehend unterstützt und seinen Lieferservice in Anspruch genommen. Was genau auf der Speisekarte für den Biergarten stehen wird, weiß er noch nicht. Aber zwei Gerichte gibt es auf jeden Fall: Cordon bleu und Schweinshaxe. Biergarten, das sei einfach ein Lebensgefühl in Bayern. Und ein Stück der Kultur. Holl sagt: „Wir schauen nach vorne, aber aufholen können wir nichts.“

Die Monate mit offenem Biergarten sind für viele die wichtigste Zeit im Jahr

Der Meinung ist auch Silvia Didovic. Gemeinsam mit ihrem Mann Djuro führt sie das Gasthaus Zur blauen Traube in Obenhausen. „Die verlorenen Wochen holen wir nicht mehr auf“, sagt sie. Jetzt kommt es vor allem auf die Biergartenmonate an – die wichtigste Zeit im Jahr. Diese sei bereits unter normalen Umständen als Puffer für den Winter essenziell. Jetzt beeinflusse sie maßgeblich, wie das Gasthaus Zur blauen Traube das Jahr übersteht. „Wir kommen so notdürftig über die Runden“, sagt Didovic. Die Corona-Pandemie werfe das Gasthaus finanziell um ein bis zwei Jahre zurück, trotz der baldigen Lockerungen.

Durch den Abholservice, den die Didovics in den vergangenen Wochen anboten, konnte sich das Lokal über Wasser halten. Jetzt hoffen sie auf den großen Biergarten, wo normalerweise 120 Leute Platz haben. „Wir wünschen uns eine Rückkehr zur Normalität“, sagt Silvia Didovic. Einen Hauch davon können ihre Kunden bald im Biergarten des Gasthauses Zur blauen Traube erleben – mit den gleichen kroatischen Spezialitäten und knusprigen Pizzas aus dem Holzofen wie zuvor.

Vor einer Woche bangten die Gastronomen noch um eine baldige Entscheidung. Mehr darüber lesen Sie hier:

Gibt es Hoffnung für die Biergarten-Saison?

Sie interessieren sich für die Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis? Lesen Sie auch: