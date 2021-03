vor 18 Min.

Der Ton bei GNTM wird rauer: Wie sich Ana aus Nersingen im Zickenkrieg schlägt

Plus Der Druck steigt mit jeder Folge: Das äußert sich bei "Germany's Next Topmodel" traditionell in heftigen Streits. So geht Ana aus Nersingen mit der Situation um.

Von Franziska Wolfinger

Wer schon einmal eine Folge " Germany's Next Topmodel" gesehen hat, weiß: Es geht nicht nur um Fashion. Mindestens so viel Sendezeit wie für Walks und Shootings geht auch dafür drauf, die kleinen und größeren Streitigkeiten der Kandidatinnen im Detail nachzuerzählen. Ana aus Nersingen findet sich in Folge sechs zwischen mittlerweile deutlich verhärteten Fronten wieder. Doch wie schlägt sich die BWL-Studentin, die von Heidi in einer der vergangenen Folgen als "Unschuld vom Lande" tituliert wurde im Zickenkrieg, der vor allem zwischen Soulin und Linda immer wieder hochkocht?

Das sind die Streithähne der aktuellen GNTM-Staffel

Soulin gehörte von Anfang an zu den Favoritinnen der aktuellen Staffel. Auch wenn sie versucht, sich bescheiden zu geben: Die junge Syrerin weiß, was sie kann. Bei aller Tiefstapelei lässt sie das immer wieder durchblicken. Ihre wohl gut gemeinten Tipps fürs richtige Posen oder was man zu einem Casting tragen sollte (eine Latzhose von Only geht nämlich gar nicht, wenn der Kunde Levis heißt) kommen nicht bei allen gut an und treiben vor allem Linda zur Weißglut. Da trägt es nicht zur Entspannung im Model-Loft bei, dass Soulin den ersten Job für sich ergattern konnte.

Im Casting bei Levis ging es für die Mädchen darum, mit ihrer eigenen emotionalen Geschichte Jeanshosen zu bewerben. Dass Soulin, die als 11-Jährige mit ihrer Familie aus Aleppo geflüchtet ist, anschließend in der Türkei gelebt hat und erst seit 2015 in Deutschland ist, dabei von vornherein die besten Karten hatte, war für ihre Mitbewerberinnen glasklar. Schließlich drückte Soulin im Casting auch so dermaßen auf die Tränendrüse, dass Unicef mit dem Spot auch Spenden für Waisenkinder hätte sammeln können.

Die Lage eskaliert dann einmal mehr, als Liliana, der Soulin selbst einst drohte, ihr die Beine zu brechen, der Syrerin zusteckt, dass jemand behauptet hätte, sie habe den Job nur bekommen, weil sie geweint habe. Von "Halt die Fresse" über "Ich glaub, ich bin hier in der Irrenanstalt" bis "mit dir red ich gar nicht mehr" fallen in der Folge allerlei unschöne Worte zwischen den Mädchen, was der Sender mit einer ordentlichen Portion Screentime für die Hauptprotagonistinnen dieser Auseinandersetzungen belohnt.

GNTM: Ana Martinovic aus Nersingen geht auf Nummer sicher

Für Ana, die sich bei sämtlichen Lästereien raushält, bedeutet das allerdings, dass sie in der Folge kaum zu sehen ist. Sie gehört zu den wenigen Mädchen, denen bisher noch kein schlechtes Wort über ihre Mitbewerberinnen über die Lippen gekommen ist, was Pro Sieben offensichtlich weniger gut gefällt.

Sowohl beim Walk als auch im Shooting performt Ana solide und liefert gute Leistungen ab. Heidi und Gastjuror Christian Anwander haben fast nur Lob für die Nersingerin übrig. Doch eine Kritik schließt sich an: Ana setze auf bekannte funktionierende Posen. Sie gehe auf Nummer sicher, findet Heidi. "Aber gewinnt man mit 'auf Nummer sicher gehen'? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", erklärt die Modelmama. Und immerhin ist diese Woche Petite-Model Miriam mit nahezu derselben Begründung ausgeschieden - obwohl es auch Kandidatinnen gab, die auf dem Catwalk stürzten und reichlich unelegant in ihren langen Kleidern mehr stolperten als gingen.

Für Ana ging es diese Woche nochmal gut: Sie musste nicht einmal zur Elimination, sondern durfte sich mit einigen anderen Auserwählten die große Entscheidung ganz gemütlich auf dem Loft-TV anschauen.

