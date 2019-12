30.12.2019

Der Zauber des Weihnachtswunders

Das Konzert der Liedertafel samt Gästen in der übervollen Pfarrkirche war ein berührendes Erlebnis

Von Claudia Bader

Alle Jahre wieder steht die Christenheit strahlend vor dem Wunder von Betlehem. Wenn die Weihnachtsgeschichte erst nach den Feiertagen verkündet wird, ohne Hektik und Betriebsamkeit sowie begleitet von Musik und Worten, wirkt sie vielleicht noch tiefer. So ging es vielen Besuchern des festlichen Weihnachtskonzerts der Liedertafel Babenhausen. Gemeinsam mit der Schwäbischen Chorgemeinschaft Ichenhausen und dem Mozartchor Augsburg sowie Solisten bot die Sängerschar um Dirigent Daniel Böhm eine besinnliche Stunde zum Innehalten.

Die Besucher in der übervollen Pfarrkirche St. Andreas konnten sich dem Zauber nicht entziehen, den diese mit Texten sowie einer berührenden Klangvielfalt gestaltete Konzertstunde verbreitete. Im Mittelpunkt stand der Chor, der bereits zum Einzug die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zog. Nacheinander ließen Männer- und Frauenstimmen die Botschaft „Kind geborn zu Betlehem“ aus unterschiedlichen Richtungen durch das Gotteshaus tönen. Ein „kleiner Trommler“ sowie helle Kinderstimmen und ein zartes Knabensolo leiteten über zu mächtigen Orgelklängen.

Im Wechsel von Texten aus der Weihnachtsbotschaft und effektvollen Klängen konnten die Besucher das Wunder nachvollziehen, das sich vor mehr als 2000 Jahren zugetragen hatte. Angefangen beim Weg des heiligen Paares nach Betlehem über die Geburt Jesu im Stall und die Verkündigung des Engels an die Hirten bis hin zum Erscheinen der drei Weisen aus dem Morgenland machte Pfarrer Thomas Brom die biblische Weihnachtsgeschichte im Gotteshaus erlebbar. Mal sacht und zart, dann wieder mit vollem Klangvolumen vertiefte und intensivierte der aus rund 80 Sängern bestehende Chor die jeweiligen Stimmungen. Unterstützt wurde er dabei von der Orgel, die Wilhelm Schneider mal fein ziseliert, dann wieder mächtig von der Empore tönen ließ. Mit strahlenden Trompetenklängen streute Rainer Haugg immer wieder festliche Klangtupfer ein. Daniel Böhm erwies sich nicht nur als stets souveräner Dirigent, der Chor und Instrumentalisten zu einer eindrucksvollen Leistung führte, sondern bereicherte die kirchliche Konzertstunde auch mit seinem ausdrucksstarken Bariton.

Zwischendurch durften auch die Zuhörer ihre weihnachtliche Freude zum Ausdruck bringen und in traditionelle Weisen wie „Auf, gläubige Seelen“, „Zu Betlehem geboren“ oder „Ich steh an deiner Krippe hier“ einstimmen. Kaum war der Schlusschoral „Lobt Gott ihr Christen allzugleich“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in den Kirchenmauern verhallt, brachten die Besucher ihre Ergriffenheit mit anhaltendem Beifall zum Ausdruck. Pfarrer Brom bedankte sich für das „wunderschöne Weihnachtsgeschenk“, das mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Stille Nacht“ ausklang. Der Spendenerlös kommt dem Seniorenzentrum und der ambulanten Krankenpflege zugute.

Themen folgen