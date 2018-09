vor 34 Min.

Der angehende „Gewerbering“ ist derzeit noch ein Feldweg

Der Babenhauser Marktrat hat einen Name für eine Noch-nicht-Straße gesucht und gefunden.

Von Sabrina Schatz

Das Gewerbegebiet in Babenhausens Nordwesten wächst, derzeit entsteht eine neue Halle am Ortsrand. Doch welche Adresse können die Bauherren nennen, damit auch jene die Baustelle finden, die nicht ortskundig sind?

Der Marktrat hat nun einen Namen für eine Straße gefunden, die im Grunde noch gar keine ist. Denn bislang handelt es sich vielmehr um einen öffentlichen Feld- und Waldweg, der nur teilweise asphaltiert ist. Er soll erst noch zu einer Ortsstraße ausgebaut werden – nämlich dann, wenn das Gewerbegebiet erweitert wird. Dieses Vorhaben wird, wie berichtet, seit langer Zeit vorbereitet (mehr dazu lesen Sie hier: Gewerbegebiet Babenhausen: Nächste Schritte zur Erweiterung )

Gefährliche Situationen im Gewerbegebiet

Der besagte Weg wurde bisher von Babenhausern als „Die alten unteren Riedteile“ bezeichnet – was aus Sicht der Markträte wenig einprägsam ist. Sie beschlossen daher, die Noch-nicht-Straße „Gewerbering“ zu nennen. Das liege nahe, handelt es sich doch um die Straße, die in das geplante größere Gewerbegebiet führen soll. Auch „Ring“ passe gut, so Bürgermeister Otto Göppel, denn das signalisiere, dass Lastwagenfahrer später einmal im Kreis fahren können.

Dass genau das im Moment noch nicht der Fall ist, bemängelte Peter Miller (Freie Wähler): „Das ist manchmal haarsträubend, wie die Fahrer wenden, weil sie keine andere Möglichkeit haben“, berichtete er. Es sei Glück, dass sich noch kein Unfall ereignet hat, bei dem jemand zu Schaden gekommen ist. Göppel entgegnete, dass es das Ziel sei, neue Gewerbeflächen auszuweisen, zu erschließen und auch bei der Infrastruktur nachzujustieren.

Das Gewerbegebiet am Schöneggweg soll erweitert werden. Bild: Sabrina Schatz (Archivbild)

Bis das so weit ist, bleibt der Babenhauser „Gewerbering“ wohl eine Schotterpiste.

