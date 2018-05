vor 22 Min.

Der beste Chor Deutschlands kommt aus Ulm

Ulmer Spatzen belegen ersten Platz beim Wettbewerb des Deutschen Musikrats in Freiburg.

Erschöpft, aber überglücklich, kletterten sie an der Donau aus ihrem Bus. Denn im Breisgau haben sie sich einen Traum verwirklicht: Beim 10. Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg wertete die fünfköpfige Jury das Wertungssingen des Ulmer-Spatzen-Chors „mit hervorragendem Erfolg“. Das bedeutet: erster Platz - zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg, der sich in der Kategorie „D 2“ ebenfalls 23 Punkte (von 25 möglichen) ersang. „Hier sind alle aus dem Häuschen. Wir sind mächtig stolz auf unsere Kinder und unseren Chor mit seinem Chorleiter Hans de Gilde“, teilte Spatzen-Vereinsvorsitzender Tobias Mehlich mit. „Wir sind sehr stolz auf uns“, berichtete Chorsängerin Carla Frank direkt aus Freiburg. „Zuerst einmal darauf, was wir in den letzten Monaten alles geleistet haben und zweitens, dass wir der Jury vermitteln konnten, dass wir Freude am Singen haben und dies anderen mitgeben wollen. Die harte Arbeit und die vielen Proben haben sich gelohnt.“ Die knochentrockene Mehrzweck-Akustik der Singstätte des Forums Merzhausen legte den 59 Mädchen und vier Jungs um Dirigent Hans de Gilde Donnerstagnachmittag eine solide, kaum Ehrfurcht einflößende Basis.

Es gelang den Ulmern auf die Sekunde genau, glockenreine, gestalterische Präsenz zu zeigen. In ihrem wohltuend-beschwingten Wettbewerbsvortrag spannten die Spatzen einen Bogen von zarten Renaissance-Klängen Palestrinas bis hin zum saftigen „Tonight“ aus Bernsteins „West Side Story“. So griffen sie im siebenteiligen Wertungsvortrag mit Stimmkunst, Feuereifer und elfenhafter Übersicht am Puls ihres 61-jährigen dynamischen Chorleiters erfolgreich nach den Sternen. Beim Deutschen Chorwettbewerb treffen sich alle vier Jahre die besten deutschen Laienchöre. Dem Wettbewerb auf Bundesebene gehen in allen Bundesländern Auswahlverfahren voraus, die von den Landesmusikräten durchgeführt werden. Vor vier Jahren ersang sich der Jugendchor beim 9. Deutschen Chorwettbewerb in Weimar mit 22 Punkten bereits einen starken dritten Platz. Das Freiburger Bundesfinale verdienten sie sich im Herbst mit hervorragenden 22,4 Punkten beim Landeschorwettbewerb im baden-württembergischen Bretten. Und jetzt die absolute Spitze in Deutschland – wie bereits vor 16 Jahren in Osnabrück.

Der im vierjährigen Turnus stattfindende Deutsche Chorwettbewerb ist immer noch ein Vorzeige-Projekt des Deutschen Musikrates. Dieser gibt damit Amateurchören die Möglichkeit zum direkten Leistungsvergleich. Weitere reizvolle Zielpunkte sind Begegnungen der Chöre wie auch die Beschäftigung mit zeitgenössischer Chormusik. (roma)

Jubiläum: Am Wochenende des 23. und 24. Juni feiert der Ulmer-Spatzen-Chor mit einer Vielzahl von Gästen sein 60-jähriges Jubiläum. Höhepunkt ist am Samstag, 23. Juni, um 19 Uhr ein Konzert im Congress Centrum. Zusammen mit Chören aus Luzern, Dresden und Köln stehen nahezu 350 Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Unter anderem wird die dem Spatzen-Chor gewidmete Komposition „Preise die kühlende Liebe der Luft“ uraufgeführt. Kartenvorverkauft ab Dienstag, 15. Mai.

