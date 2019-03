07:00 Uhr

Der lange Kampf einer Frau: „Margarete Maultasch“ im Espach-Theater

Das Landestheater Schwaben gibt ein Gastspiel in Babenhausen. Auf die Bühne kommt das Stück „Margarete Maultasch“.

Von Claudia Bader

Eine ergreifende Szene zum Schluss: Kurz nachdem Margarete von Tirol alias Margarete Maultasch ihre Abdankungsurkunde unterschrieben hat, erfährt sie vom Tod ihres Sohnes. Reglos starrt die Regentin, deren Leben vor dem Absturz viele Jahre lang zwischen Liebe, Macht und Moral pendelte, auf den Boden und ins Leere. Ihre Worte: „Wir leben in einer Welt ohne Unschuldige. Niemand hat das Recht, den Richter zu spielen“ wirken wie eine Mahnung, die die tief berührten Besucher mit auf den Heimweg nehmen.

Das Drama „Margarete Maultasch“ von Christoph Nußbaumeder (Inszenierung: Intendantin Kathrin Mädler) hat im Babenhauser Theater am Espach seine Wirkung nicht verfehlt. Wer zu Beginn beim Anblick von Menschen in schwarzer Kleidung und mit weißen Gesichtern vor kalt wirkenden, weißen Wänden noch eine langweilige Geschichte aus dem Mittelalter befürchtete, wurde angenehm überrascht. Denn die von zehn Schauspielern des Landestheaters Schwaben (LTS) auf die Bühne gebrachte Aufführung erwies sich als eine spannende Mischung aus Thriller, Politkrimi und Liebesgeschichte. Mit Zynismus gespickt, gab das Stück Einblick in das Leben der Margarete von Tirol-Görz, die Tochter von Heinrich Herzog von Kärnten aus dessen Ehe mit Adelheid von Braunschweig.

Ein Drama mit viel Intensität

Margarete von Tirol-Görz wird bereits als Zwölfjährige mit dem achtjährigen Johann von Luxemburg, dem jüngeren Bruder des späteren Kaisers Karl IV., verheiratet. Die Ehe scheitert, denn Margaretes Mann entwickelt sich vom unreifen Kind zum wahnwitzigen und brutalen Hofnarr. Dieser hat kein Interesse an seiner Gattin und sieht sogar zu, wie sie von seinem Bruder Karl vergewaltigt wird.

Als der aufklärerische, jüdische Berater Simon Löwe ihr den „Raum der Freiheit“ zeigt, gewinnt Margarete Selbstvertrauen. Sie verbannt ihren Ehemann vor die Burgmauern und heiratet Ludwig von Brandenburg und Bayern.

In unruhigen Zeiten, in denen die Habsburger, Wittelsbacher und Luxemburger um die Vormacht in Europa streiten, muss Margarete Intrigen und Angriffen trotzen. Nicht nur in einer Männerrüstung, sondern auch mit geschminkten Backen verhärtet sie zusehends. Sie erkennt, wie berauschend und vernichtend Macht für den Menschen sein kann. Für kurze Zeit führt die Regentin ihr Land zu wirtschaftlichem und kulturellem Erfolg – doch dann bricht die Pest aus und zerstört alles. Obwohl Margarete ihre späte und erste wahre Liebe zum Freiheitskämpfer Guntram für ihr Land opfert, verliert sie alles.

Den nach so brillanten Leistungen der Schauspieler applaudierenden Besuchern in Babenhausen wurde klar: Auch wenn das von den LTS-Akteuren mit viel Intensität inszenierte Drama im 14. Jahrhundert spielt, hat es nichts an Aktualität verloren. Denn Margaretes Erkenntnis – „das, was den Menschen letztendlich zu Fall bringt, liegt in ihm selbst begründet“ – regt auch heute zum Nachdenken an.

