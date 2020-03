26.03.2020

Desinfektionsmittel aus der Confiserie

Christa Hörmann ist die Leiterin der Verpackungsabteilung der Lanwehrer Produktion in Illertissen. Anstatt Pralinen zu verpacken, füllt sie jetzt Desinfektionsmittel ab, hier in eine 250-Milliliter-Flasche, die Kunden in der Lanwehr Confiserie kaufen können.

Plus Andreas Lanwehr stellt in seiner Pralinenmanufaktur in Illertissen ein Produkt für Hände und Flächen her. Nicht nur Apotheken und Arztpraxen können auf sein Angebot zurückgreifen.

Von Anna Katharina Schmid

Mandelsplitter, Butterschäumchen, Herztrüffel: Das Pralinensortiment spielt in der Confiserie Lanwehr in Illertissen in der nächsten Zeit eine untergeordnete Rolle. Denn Geschäftsleiter Andreas Lanwehr konzentriert sich jetzt vor allem auf eines: die Herstellung von Desinfektionsmitteln für Illertissen. Dafür ist die Confiserie nämlich bestens ausgerüstet.

