vor 25 Min.

Details zum Nahwärme-Projekt

Nahwärme soll künftig in Winterrieden genutzt werden.

In Winterrieden findet morgen ein Informationsabend statt

Ein Informationsabend zum Thema Nahwärme in Winterrieden ist am morgigen Donnerstag, 28. November, in der örtlichen Turn- und Festhalle geplant. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Wie berichtet, soll in Winterrieden ein Nahwärmenetz entstehen, das an Biogasanlagen gekoppelt ist. Das Energieteam der Gemeinde hat sich bereits seit einiger Zeit mit dessen Aufbau beschäftigt und das Projekt auf den Weg gebracht. Als künftiger Betreiber möchte Norbert Ruef nun über den aktuellen Stand und die Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzes informieren.

Mit Unterstützung des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) und anderen Partnern wurde inzwischen ein Konzept mit einem möglichen Zeitplan erstellt. Dieses soll bei der Veranstaltung vorgestellt werden. Zudem erhalten die Besucher Informationen zu geplanten Trassen, beabsichtigten Bauabschnitten und zum Wärmekonzept. Auch Details in Bezug auf die Hausanschlüsse sollen erläutert werden. Dem Energieteam der Gemeinde zufolge ist der Erfolg des Projekts und damit der Schritt hin zu mehr Klimafreundlichkeit primär abhängig von der Zahl der an das Netz angeschlossenen Gebäude. (clb)