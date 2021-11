Kennzeichen aus dem Container: Polizei stoppt Autofahrer bei Dettingen

Polizisten haben nahe Dettingen einen 17-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei haben sie gleich mehrere Vergehen festgestellt.

Am vergangenen Freitag haben Fahnder der Grenzpolizei Pfronten gegen 23.15 Uhr einen 17-jährigen Autofahrer an der Raststätte Illertal bei Dettingen kontrolliert. Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann im Besitz eines Führerscheins für das Begleitete Fahren mit 17 Jahren war. Allerdings befand sich der Beifahrer des Jugendlichen nicht mit an Bord. Das ist jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten dann weiterhin fest, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurden. Zudem waren sie entstempelt.

17-Jähriger besorgte sich Kennzeichen aus dem Altmetallcontainer

Der 17-Jährige hatte sich die Kennzeichen aus einem Altmetallcontainer besorgt und kurzerhand an das Auto angebracht. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, indem sie die Fahrzeugschlüssel und beide Kennzeichen sicherstellten. Den jungen Mann erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Kennzeichenmissbrauchs und wegen Fahrens ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. (AZ)

