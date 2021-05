Unbekannte stehlen Defibrillator auf der Autobahnrastanlage Illertal West

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl eines Defibrillators in der Rastanlage der A7 bei Dettingen. Die Täter brachen dazu ein Schloss auf.

In der Autobannrastanlage Illertal West an der A7 bei Dettingen ist ein Gerät gestohlen worden, das im Notfall Leben retten kann. Es handelt sich um einen Defibrillator, der am Eingangsbereich der Toilettenanlage aufgestellt war.

Dem Polizeibericht zufolge fiel einer Servicefirma auf, dass das Gerät fehlt. Unbekannte hatten das Schloss aufgebrochen, mit dem der Defibrillator gesichert war. Seit wann das Gerät fehlt, konnte nicht mehr nachvollzogen werden. Der Polizeiposten Ochsenhausen sicherte die Spuren und nahm Ermittlungen auf. (AZ)

