Unfall bei Starkregen auf A7: Auto kommt bei Dettingen ins Schleudern

Hoher Sachschaden ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der A7 an der Anschlussstelle Dettingen entstanden. Dem Verursacher droht ein Bußgeld.

Bei Aquaplaning auf der A7 bei Dettingen ist am Sonntagmorgen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Mercedes den linken der zwei Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Würzburg. Bei anhaltendem Starkregen brach direkt an der Anschlussstelle Dettingen das Heck seines Fahrzeugs aus, der Wagen schleuderte in die Wiese zwischen Aus- und Einfahrt.

Am Mercedes entstand nahe Dettingen ein Schaden von etwa 12.000 Euro

Dabei beschädigte der Wagen nach weiteren Angaben der Polizei eine Warntafel und durchbrach den Gabelständer des Ausfahrtschilds. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro: Die Fahrzeugfront wurde eingedrückt, hinten links entstand eine Delle. Den Schaden an den Verkehrszeichen beziffert die Autobahnpolizei auf etwa 2000 Euro. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Autofahrer ein. (AZ)