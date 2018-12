vor 42 Min.

Die Auer feiern eine gelungene Theaterpremiere

In dem Stück „Dreimal schwarzer Kater“ in Au ging es turbulent zur Sache. Auch die Gartenzwerge (im Vordergrund) waren Thema.

Die Darsteller bringen die Zuschauer mit der Komödie „Dreimal schwarzer Kater“ zum Lachen. Um was es geht.

Von Roland Furthmair

Der Premierenstart seiner aktuellen Komödie „Dreimal schwarzer Kater“ ist dem Theaterverein Au in der Josef-Weikmann-Halle bestens gelungen. „Seit Oktober sind wir am Proben und jetzt ist es wie immer. Bis sich dann in wenigen Minuten der Vorhang öffnet – da ist die Aufregung am größten“, sind sich die „Auer Theaterprofis“ Christine Holl (alias Doris Schobel) und Angelika Konrad (sie spielt Brigitte Dreher) kurz vor dem Auftritt einig. Ein wenig Abhilfe schafft da das obligatorische Gläschen Sekt vor dem letzten Gong.

Vor beeindruckendem Bühnenbild sorgt ein überfahrener Stubentiger ebenso für turbulente Entsorgungsprobleme wie ein für das Laienspiel unersetzlicher Geschlechterkampf mit Lokalkolorit. Des Weiteren bieten Eifersüchteleien um die „liebe Kollegin“ und den „gestählten Yogalehrer“ genügend Stoff für mehrmaligen Szenenapplaus.

Vor klischeehafter Gartenzwergidylle im gemeinsamen Hinterhof werden dann auch noch Würstchen gegrillt und schmackhaft von der Bühne aus sogar den Gästen der vordersten Sitzreihen als Kostproben angeboten. Dennoch bleibt der mit noch so viel Katzenfutter angelockte und stets geliebte Vierbeiner „Peterle“ ebenso verschwunden wie das soeben fertiggestellte Gemälde „Abendstimmung im Illertal“ der selbst ernannten Künstlerin Doris (gespielt von Christine Holl).

Gartenzwerge-Sammler: Auch die haben eine Rolle im Stück

Und dann sind da ja noch die Gartenzwerge-Sammler: Die 15 jährlich stattfindenden Vereinsausflüge der beiden Gartenzwerg-Vereinsgründer Reinhard (Christian Egle) und Norbert (Giovanni Mariano) gefährden nämlich den Nachbarschaftsgrundsatz „Harmonie steht über allem“. Ob das perfekte Chaos mit Eigendynamik im Dreiakter von Heidi Mager noch ein gutes Ende findet, davon können sich Interessierte in weiteren Aufführungen selbst ein Bild machen. Die Darsteller bei der Premiere wurden jedenfalls mit reichlich Applaus für ihren Einsatz belohnt.

Info: Weitere Aufführungen am Samstag, 29. Dezember, ab 19.30 Uhr; Sonntag, 30. Dezember, ab 18 Uhr; Freitag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr und Samstag, 5. Januar, ab 18 Uhr. Infos und Tickets unter Telefon 07303/929706.

Auch in Oberroth gab es einiges zu lachen: Mit Oberrother Theater dem Alltag entfliehen



