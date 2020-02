01.02.2020

Die Baders kennen das Geheimnis einer langen Ehe

Irmgard und Georg Bader haben vor 70 Jahren geheiratet. Das sollte groß gefeiert werden.

Von Ursula Katharina Balken

Irmgard und Georg Bader sind seit 70 Jahren ein Paar. „Das ist wirklich ein Geschenk“, sagt die Jubilarin, der man ihre 91 Jahre nicht ansieht, auch dass Ehemann Georg 94 Jahre alt ist, mag man kaum glauben. Bürgermeister Karl Janson kam am Freitag zum Gratulieren.

Die eigentliche Feier findet am Samstag statt. Dabei wird das Haus die Gäste kaum fassen, denn es wird mit der ganzen Familie gefeiert, mit Kindern, Enkeln, Urenkeln, Freunden und Verwandten. Kennengelernt hat sich das Paar beim Tanzen in der Bahnhofsrestauration. „Ich war ja Tochter des Hauses und hatte jede Menge zu tun.“ Und Georg Bader erinnert sich: „Ich sah sie, sie gefiel mir und ich holte sie zum Tanzen.“ Aber vorher musste Irmgard die Mutter fragen, ob sie auch mal ihren Platz hinter der Theke verlassen durfte, um zu tanzen. 1949 wurde Verlobung gefeiert, 1950 geheiratet. Das Paar hat drei Kinder, neun Enkel und zehn Urenkel. Georg Bader arbeitete als Maschinenschlosser bei Wieland.

Es kommt drauf an, sich immer wieder zu vertragen

70 Jahre verheiratet – worin liegt das Geheimnis einer so langen Ehe? „Das ist ganz einfach“, meint Georg Bader. Wenn es auch Meinungsverschiedenheiten gab, so stand am Ende immer wieder die Versöhnung. „Der Dialog begann schrittweise“, sagt er und lacht. Man musste sich ja auch bewusst darüber sein, dass man gemeinsam eine Verantwortung zu tragen hatte, die Familie und das gemeinsam gebaute Haus. Was beide besonders gern mochten, war die Musik, Georg Bader sang gerne, am liebsten Operettenmelodien und Irmgard begleitete ihren Mann am Klavier.

Im kommunalen Leben brachte sich Bader ein, er war im Stadtrat vertreten und war viele Jahre lang Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt. Noch heute liebt Irmgard die Gartenarbeit und alle Hausarbeiten – auch das Fensterputzen – schafft sie noch alleine. Die ganze Familie freut sich schon auf das heutige Fest. Die Gäste werden sich dann an den Leckereien freuen, die die Hausfrau auf den Tisch bringt. Ihre Backkünste werden geschätzt.

Lesen sie außerdem: