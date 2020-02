vor 50 Min.

Die Buche weicht der Eiche

Welche Hölzer sich bei der Wertholzsubmission in Riedheim gut verkaufen – und was kaum gefragt ist

Nicht nur Fördergelder, sondern auch gute Erlöse für Laubhölzer können zum Umbau der Nadelwälder zu stabilen, zukunftsfähigen Mischbeständen beitragen. Die Mittelschwäbische Laub- und Nadelwertholzsubmission in Riedheim (Kreis Günzburg) hat bewiesen, dass sich mit über die Jahre hinweg sorgsam gepflegten Laubholzstämmen gutes Geld verdienen lässt: Durchschnittspreise von 481 Euro für die Eiche und von 403 Euro für die Ulme wurden dabei erzielt – Ergebnisse, mit denen die Waldbesitzer mehr als zufrieden sind.

Auch heuer waren interessierte Waldbesitzer zur traditionellen Begehung des Submissionsplatzes in Scharen erschienen. Als Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Neu-Ulm, welche die Submission gemeinsam mit der Nachbar-FBG Günzburg-Krumbach traditionell durchführte, eröffnete Josef Mack die Veranstaltung. „Die Submission rechnet sich“, machte er den Waldbesitzern klar. Sie biete eine Perspektive für den Absatz von hochwertigem Laub- und Nadelholz. Allerdings muss sich auch die Submission ein Stück weit den herrschenden Trends beugen, was sich heuer am Fehlen von Buchenstämmen bemerkbar machte. Die Buche lasse sich kaum mehr verkaufen, sagte Mack. An ihrer Stelle dominierte die Eiche die Submission. Vor zwei Jahrzehnten sei das Angebotsverhältnis Eiche-Buche noch umgekehrt gewesen.

Wie Mack betonte, wurde der Submissionsplatz so bestückt, dass er für die Käufer attraktives Bild abgibt. „Das Auge isst mit.“ So lässt sich auch erklären, dass heuer 51 Kaufinteressenten aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Frankreich den Weg nach Riedheim gefunden und ein Angebot abgegeben haben.

Der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach, Kay Reiff, legte den Teilnehmern des Platzbegangs die Ergebnisse der Submission vor. Demnach belief sich die Menge des aufgebotenen Holzes auf 1904 Festmeter, von denen 1452 Festmeter auf Laub- und 452 Festmeter auf Nadelholz entfielen. Der weitaus überwiegende Teil des angebotenen Holzes bestand aus Eiche und Esche. Verwertet wird der größte Teil des Wertholzes im Schnittholzhandel, in großen Furnierwerken in der Herstellung von Weinfässern, aber auch im heimischen Holzhandwerk zur Veredelung des nachwachsenden Rohstoffes Holz.

Das Höchstgebot für einen Stamm belief sich auf 4460 Euro für 5,44 Festmeter, das Höchstgebot pro Festmeter auf 1234 Euro – beides für eine Eiche. Während die Eiche insgesamt einen Durchschnittspreis von 481 Euro pro Festmeter und die Ulme von 404 Euro pro Festmeter erlösten, gingen die Preise für den Bergahorn auf 240 Euro und für die Esche auf 185 Euro zurück. Beim Nadelholz beliefen sich die Submissionserlöse durchschnittlich auf 309 Euro pro Festmeter für die Lärche, 239 Euro pro Festmeter für die Douglasie, auf 203 Euro pro Festmeter für die Fichte und auf 174 Euro pro Festmeter für die Kiefer. Auch Raritäten wurden gut bezahlt. So erlösten 0,55 Festmeter Walnuss 440 Euro und 1,23 Festmeter Linde 287 Euro.

Beliefert wird die Wertholzsubmission in Riedheim regelmäßig von den Forstbetriebsgemeinschaften Neu-Ulm, Günzburg-Krumbach, Dillingen, Augsburg-West und Augsburg-Nord, Mindelheim, von den Waldbesitzervereinigungen Aichach und Landsberg, den Staatsforstbetrieben Weißenhorn und Zusmarshausen und von großen privaten Forstbetrieben. Der Gesamtumsatz belief sich heuer auf das Spitzenergebnis von rund 670 000 Euro. Damit lohnt sich der erhebliche Aufwand für die Ausrichter der Submission auch zur Imagewerbung für unser heimisches Laubholz auf jeden Fall. (az)

