Die Bürgerversammlungen in Vöhringen finden diesmal im Internet statt

In Vöhringen fallen die klassischen Bürgerversammlungen in diesem Jahr wegen der coronabedingten Einschränkungen aus.

Plus Wegen der Corona-Pandemie mussten in Vöhringen die Termine im November abgesagt werden. Der Bürgermeister hat sich eine Alternative ausgedacht.

Von Franziska Wolfinger

Nach den Beschlüssen der Regierung muss das öffentliche Leben in Deutschland im November wieder stark eingeschränkt werden. In Vöhringen war schnell klar, dass unter diesen Umständen die für Mitte dieses Monats geplanten Bürgerversammlungen nicht stattfinden können – zumindest nicht als Präsenzveranstaltung. Auch wenn diese Treffen laut Bürgermeister Michael Neher ausdrücklich nicht verboten sind.

Doch die Bürgerinnen und Bürger sollen natürlich dennoch über die Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile informiert werden. Sie sollen auch die Möglichkeit bekommen, Anliegen und Anfragen vorzubringen.

Bürger aus Vöhringen sollen den Bericht des Bürgermeisters online abrufen können

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats informierte Bürgermeister Michael Neher über die Ersatzpläne: Er will die übliche Informationsrede als Video aufzeichnen und online stellen. Auch die dazugehörende Präsentation wird online für die Vöhringer abrufbar sein. Bürger, die mit dem Internet weniger vertraut sind, müssen auf die Informationen des Bürgermeisters nicht verzichten: Die Präsentation Nehers soll dann auch ausgedruckt im Rathaus bereitliegen.

Anfragen und Anliegen, sollte es solche von Seiten der Bürger geben, werden, wie sonst üblich, in die Tagesordnung des Stadtrats aufgenommen und in einer der folgenden Sitzungen öffentlich behandelt. Wie Bürger ihre Fragen an Verwaltung und Bürgermeister stellen können, wird zu gegebener Zeit erklärt.

Michael Neher übernahm nach der Kommunalwahl im März dieses Jahres das Amt des Rathauschefs von Karl Janson. Es wären für ihn die ersten Bürgerversammlungen als Bürgermeister gewesen. Die drei Veranstaltungen in Vöhringen, Illerberg und Illerzell hätten in diesem Jahr an den Abenden von Montag, 16., bis Mittwoch, 18. November, stattfinden sollen.

