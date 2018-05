05.05.2018

Die „Chorkids“ singen um den Sieg

Die Schülergruppe tritt im bundesweiten Wettbewerb an

Im vergangenen Jahr haben sie den Landeswettbewerb gewonnen, jetzt geht es noch eine Stufe höher. Die „Chorkids Illertissen“, eine Gesangsgruppe des Kollegs der Schulbrüder, treten beim deutschen Chorwettbewerb in Freiburg an – und kämpfen dabei mit hochkarätigen Singgruppen wie dem Mädchenchor des Kölner Doms um den ersten Platz.

Für den Leiter der „Chorkids“, Michael Heinrichs, ist die Einladung zum Bundeswettbewerb eine Bestätigung für die hohe Qualität seiner Sänger. „Das zeigt, dass wir zu den besten Chören Deutschlands gehören“, sagt er. Zum Wettbewerb fahren laut Heinrichs 130 Gruppen mit knapp 5000 Sängern aus ganz Deutschland. Die 56 Illertisser „Chorkids“ singen in ihrer Kategorie gegen die 15 Landesgewinner aus den anderen Bundesländern. Sieben Lieder tragen die Jungmusiker beim Wettkampf, der ganz ohne Instrumente auskommt, vor. „Wir haben Lieder aus vielen verschiedenen Epochen in unserem Repertoire“, sagt Heinrichs. Neben zeitgenössischen Komponisten wie Kurt Bikkembergs „The Maiden and the Sea“, singe der Chor auch Stücke aus der Romantik oder der Renaissance.

Wer gewinnen will, muss auch üben. Deswegen proben die Illertisser schon seit einem Jahr für ihren großen Auftritt. „Wir habens drauf, aber die anderen auch“, sagt Heinrichs. „Deswegen müssen wir uns bestmöglich vorbereiten.“ Vor vier Jahren waren die Sänger aus dem Kolleg schon einmal beim Bundeswettbewerb dabei. Damals holten sie den vierten Platz. Für dieses Jahr wagt Heinrichs aber noch keine Prognose: „Für uns zählt der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles.“ Am heutigen Samstag geht es in Freiburg bereits los. Dann singen die „Chorkids“ fünf Tage lang um die Wette. (mayjo)