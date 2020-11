vor 18 Min.

Die Corona-Lage

Unterallgäu kratzt an 200er-Marke

Vor rund zwei Wochen ist die Corona-Ampel im Unterallgäu auf Rot gesprungen, wieder eine Woche später zeigte sie bereits Dunkelrot an und jetzt kratzt der Landkreis an der 200er-Marke: Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, ist von 165,82 am Sonntag auf 191,27 am Montag geschnellt. Weil seit gestern die neuen bundesweiten Maßnahmen gelten, mit denen die weitere Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll, sind mit dem erneut gestiegenen Inzidenzwert auf Landkreisebene keine verschärften Beschränkungen verbunden.

Über das Wochenende und am Montag wurden insgesamt 96 Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 276 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 1047 Unterallgäuer positiv getestet, 744 gelten als wieder genesen. 29 Menschen sind gestorben.

Zwei Bewohnerinnen des Sozialzentrums Kirchheim sind am Wochenende in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Sie waren laut dem Heimleiter aufgrund ihres Alters und Vorerkrankungen bereits vor der Corona-Erkrankung geschwächt. Im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim hat sich die Zahl der Todesopfer von sieben auf neun erhöht.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit insgesamt 27 Corona-Patienten behandelt, neun davon an der Klinik in Mindelheim. Insgesamt drei Patienten werden in Mindelheim, Kempten und Immenstadt intensivmedizinisch versorgt. Am Klinikum in Memmingen werden 15 Corona-Patienten betreut, zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation. (baus)

Themen folgen