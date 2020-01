vor 20 Min.

Die Donau Philharmonie zeigt, wie der Frieden klingt

Die Wiener Donau Philharmonie begeistert in Vöhringen auch Nicht-Klassikliebhaber. Dirigent Müssauer hat Stücke von Mozart, Puccini und anderen großen Namen ausgewählt.

Von Ursula Katharina Balken

Generationen von Dichtern und Musikern haben in ihren Werken den Traum von Frieden und Freiheit beschworen. Diesem Thema widmet sich auch das Konzert der Donau Philharmonie Wien im Wolfgang-Eychmüller-Haus als Fortsetzung des Vorabends als Menschen auf dem Hettstedter Platz für Frieden und Toleranz ein leuchtendes Zeichen setzten. Das Programm des Festkonzertes will Brücken bauen zwischen Nationen und Generationen. So die Intention von Manfred Müssauer, der Orchester und den Festspielchor der Musikwelten leitete.

Es war eine Aufführung, die auch Nicht-Klassikfans zu begeistern wusste. Die Empathie und musikalische Kraft der 70 Musiker und Sänger auf der Bühne des ausverkauften Hauses verschmolzen klanglich zu einer strahlenden Einheit. Dirigent Müssauer hatte einen besonderen Einstieg gewählt. Aus der Oper „Fidelio“ griff er zum Schlusschor und setzte damit einen dramatischen Akzent. Denn dieses triumphale Stück Oper bedeutet Freiheit nach einem diktatorischem Regime und Befreiung für den eingekerkerten Florestan, dessen Partie Hans-Georg Priese singt, sichtlich bühnenerfahren und mit tenoralem Glanz. Für die Zuhörer ist dieser Introitus Hinweis auf den Inhalt des Programms, denn ein solches lag nur unvollständig vor.

Auch die Sängerinnen begeistern

Der „Summ-Chor“ aus Puccinis „Madame Butterfly“ fiel dabei mit seinem schmeichelnden Melodienfluss und den Pizzicati der Violinen aus dem Rahmen. Umso mehr kamen Chöre aus Verdi-Opern dem Thema nahe, so mit dem Zigeunerchor aus „Il trovatore“ (Troubadour), dem Triumph-Marsch aus „Aida“ und einer hinreißend gespielten Ouvertüre zu „La forza del destino“ (Die Macht des Schicksals). Ein relativ kleines Orchester baut dramatisch Spannung auf, pendelt zwischen weichem Klang der Violinen und forciertem Blech. Dazwischen plötzlich Mozarts „Il nozze di Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro). Müssauer zieht auch diese Oper heran, weil sie zum Thema passe. Denn Kammerdiener Cherubino erhofft sich nach Sieg und Ehre auf dem Schlachtfeld Anerkennung bei den Frauen. Ironisch will Figaro ihm die Flausen aus dem Kopf treiben („non più andrai, nun vergiss leises Fleh’n, süßes Kosen“), eine glanzvolle Partie für den Bassbariton Ivan Naumovski, die in sein Repertoire gehört. Die Solisten im ersten Teil sind auch Heidi Manser, deren Sopran von starkem Vibrato bestimmt ist, extreme Höhen durch ausgefeilte Gesangstechnik meistert. Lobica Gracová, Mezzosopran, weiß sich gegen ein auf Forte ausgelegtes Orchester durchzusetzen.

Der zweite Teil beginnt mit Verdis Gefangenen-Chor „Nabucco“, ein Muss für einen Abend zum Thema Frieden. Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie D-Moll wird zum krönenden Abschluss. Den 4. Satz, längst in den Konzertsälen zu einem Favoriten avanciert, löst auch Müssauer aus der Sinfonie heraus. Denn kein Satz beschreibt so prägnant, ja leidenschaftlich, die Freude über Frieden und Völkerfreundschaft wie dieser Hymnus „Seid umschlungen Millionen.“ Mit eingebunden sind Solisten und Chor, was etwas Solitäres besitzt.

Heute steht dieser Satz für überschwängliche Begeisterung, die die Musiker von Orchester und Chor mit Elan vermitteln. Das Publikum lässt sich von der strömenden Musik mitreißen, nach dem Schlussakkord hält es die Besucher nicht auf den Sitzen, Beifall und Bravos gelten einer Aufführung, die Herz und Seele berührt, ein klingendes Bekenntnis für den Frieden.

Lesen Sie außerdem:

400 Lichter für Frieden und Freiheit

Themen folgen