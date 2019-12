vor 34 Min.

Die Feuerwehr Unterroth hat Grund zu feiern

Für die Riesenparty gibt es schon Karten

Die Feuerwehr Unterroth feiert nächstes Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Für die Riesenfete sind vier Tage anberaumt: Vom Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. Juni. Dafür werden bereits jetzt Karten verkauft.

Die Feuerwehr hat allen Grund zum Feiern. Allein in den vergangenen drei Jahren waren die Ehrenamtlichen stark gefordert. Angefangen hatte es im Jahr 2016 mit der Entscheidung über den Anbau des Gerätehauses, um das für 2018 eingeplante neue Feuerwehrfahrzeug LF 10 unterstellen zu können. So wurde parallel gearbeitet: Zum einen kümmerten sich die Kameraden um Genehmigungsverfahren, Ausschreibung sowie Ausstattung und Bedarf der Ausrüstung für die kommenden Jahre. Dann wiederum drängte die Baustelle zur Weiterarbeit. Denn bis auf den Dachstuhl wurde alles in Eigenleistung errichtet. Im Frühjahr 2018 war der Anbau fertig und im Herbst traf auch schon das neue Fahrzeug ein.

Inzwischen rückt die 150-Jahr-Feier näher. Die grobe Planung steht, wobei die Gäste ein abwechslungsreiches Programm erwartet. So tritt am Donnerstag, 11. Juni, das Kabarett „Knedl & Kraut“ auf, am Freitag spielen die Partybands Allgäu Power und Fättes Blech. Am Samstag folgt ein Stimmungsabend mit der Blaskapelle Unterroth und der Musikkapelle Kirchhaslach. Zum Abschluss am Sonntag findet der Festakt mit Umzug und Gottesdienst statt. Für die Abendveranstaltungen gibt es jetzt schon Tickets. (lor)

In Unterroth bei der Firma Landmaschinen Mayer, Buch in der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Schwaben Mitte oder online: FFU2020.de

