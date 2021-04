vor 38 Min.

Die Firma Sanomed hat in Vöhringen die Produktion aufgenommen

Mitten auf der grünen Wiese hat Sanomed, ein Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel herstellt, seine neuen Produktionshallen in Vöhringen errichtet.

Plus Sanomed hat den bisherigen Standort in Neu-UIm aufgegeben. Welche Vorteile der Neubau auf der grünen Wiese in Vöhringen dem Unternehmen bietet.

Von Ursula Katharina Balken

