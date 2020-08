01.09.2020

Die Freundschaft lebt auch unter widrigen Umständen

Auch wenn diesmal nur eine kleine Illertisser Delegation nach Loket fuhr: Es hat sich gelohnt

Von Ronald Hinzpeter

Die Voraussetzungen für diese Goethewanderung in der Partnerstadt Loket waren alles andere als günstig: Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen hatte der Illertisser Freundeskreis Elbogen diesmal darauf verzichtet, wie geplant zwei Busse zu chartern. So mussten die Wanderfreunde diesmal selber mit dem Auto anreisen, was die Zahl der Teilnehmer deutlich schrumpfen ließ. Zudem verhieß der Wetterbericht nichts Gutes. Immerhin fand sich schließlich eine neunköpfige Delegation aus Schwaben zusammen – was auf tschechischer Seite angesichts der ausgesprochen widrigen Startbedingungen ausgesprochen hoch geschätzt wurde, zeigte es doch: Die Verbindungen von Illertissen nach Loket sind sehr eng und belastbar.

Ein bisschen war dieser Ausflug nach Tschechien ein Trip in eine andere Welt – eine, in der Corona eine deutlich geringere Rolle spielt als hierzulande. Und so waren denn diejenigen, welche in Gebäuden eine Maske trugen oder sich eine für alle Fälle unters Kinn geschnallt hatten, unschwer als Deutsche zu erkennen. Allerdings steigt auch in Tschechien die Zahl der Fälle an.

Dennoch wurden die Illertisser mit einem Ritual konfrontiert, dem sie sich im vergangenen halben Jahr reichlich entwöhnt haben: dem klassischen Begrüßungshandschlag. Und was größere Veranstaltungen betrifft, so lassen es sich die Loketer nicht nehmen, ihre großartige Freilichtbühne an der Eger vor der imposanten Schlosskulisse an den Wochenenden zu bespielen. 1000 Menschen in zwei getrennten Blöcken zu je 500? Kein Problem. Und so wurde auf der Freilichtbühne Freitag und Samstag so fröhlich wie distanzlos gesungen und getanzt.

Wichtigster Programmpunkt der kleinen Reise war die Wanderung durch die üppigen Wälder um Loket Zum Glück konnten die Wolken bis zum späten Nachmittag das Wasser halten. Zur Illertisser Delegation gesellten sich etliche Dutzend einheimische Wanderer.

Und am Ende war vor allem Jana Motlíková als Freundeskreisvorsitzende und Organisatorin in Loket ausgesprochen froh und glücklich, dass die Goethewanderung diesmal trotz widriger Umstände doch noch zustande gekommen war. Wäre auch ausgesprochen schade gewesen, wenn nicht.

