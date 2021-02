vor 44 Min.

Die Friedhofsgebühren in Buch werden neu berechnet

Plus Der Marktrat Buch vergibt zwei Aufträge an ein Münchner Unternehmen. Die Hauptamtsleiterin weist auf ein verändertes Bestattungsverhalten hin.

Von Claudia Bader

In Buch stehen die Kalkulation der Friedhofsgebühren und das Erstellen der Gebühren- und Benutzungssatzung für die Jahre 2022 bis 2025 auf der Agenda. Beide Aufgaben sollen vergeben werden, wofür dem Marktrat in seiner jüngsten Sitzung zwei Angebote vorlagen. Hauptamtsleiterin Julia Fackler erläuterte sie ausführlich.

Während eine Münchner Firma für Kalkulation und Satzungserstellung 5600 bis 7000 Euro verlangt, bietet eine Firma aus Freiburg dieselben Leistungen umfassender und detaillierter an. Beispielsweise werden dabei nicht nur der Ist-Zustand, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten des Friedhofs genauer ins Visier genommen. Neben den einmaligen Kosten in Höhe von 13.300 Euro könnte der Markt bei dieser Firma auch einen zusätzlichen Aktualisierungsservice in Anspruch nehmen, für den jährlich 3340 Euro anfallen würden.

Markträte in Buch sprechen sich gegen einen Aktualisierungsservice aus

Da sich das Bestattungsverhalten der Bürger während der zurückliegenden Jahre verändert habe, sei es wichtig, auch in die Zukunft zu schauen, sagte die Hauptamtsleiterin. Durch eine zu- oder auch abnehmende Zahl an Urnengräbern verteile sich die Unterhaltslast für den Friedhof anders. Mit Blick auf die deutliche Kostendifferenz entschied sich der Marktrat jedoch bei zwei Gegenstimmen für das Angebot des Münchner Unternehmens.

Ein geändertes Nutzungsverhalten auf den Friedhöfen wirkt sich auch auf deren Kostenstruktur aus. Bild: Robert Günther, dpa (Symbolfoto)

Während Rainer Schmid Wert darauf legte, dass die Bürger auch künftig entscheiden können, wie sie ihre Angehörigen bestatten, befürchtet André Dolp, dass man bei Inanspruchnahme des Aktualisierungsservices langfristig an die Freiburger Firma gebunden sein könnte. Auch der beim Markt Buch beschäftigte Landschaftsgärtner könnte Planungen zur Friedhofsgestaltung übernehmen, schlug Andreas Haas vor.

Darüber hinaus informierte Bürgermeister Markus Wöhrle in der Sitzung über eine Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. Aufgrund dessen habe die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter zum 1. Januar 2021 neu erlassen werden müssen, sagte Wöhrle. Eigentlich habe die erst im Oktober 2019 beschlossene Verordnung des Marktes Buch eine Gültigkeit von 20 Jahren. „Alles bleibt gleich. Inhaltlich hat sich nichts geändert“, versicherte der Rathauschef. Daraufhin beschloss das Gremium die vorliegende Verordnung einstimmig.

