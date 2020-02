vor 41 Min.

Die Geschichte des Illertals lässt Anton Zanker nicht los

Der Wahlschweizer Anton Zanker hat sein drittes Werk über die Region herausgegeben. Am 8. Februar liest er im Vöhlinschloss in Illertissen.

Von Regina Langhans

Anton Zanker – gebürtig aus Pless und wohnhaft in der Schweiz – hat einen weiteren heimatgeschichtlichen Band für die Region herausgebracht. Es handelt sich um eine modernisierte Fassung der 1862 von Ferdinand Eggmanns geschriebenen „Geschichte des Illertals – verbunden mit jener des ehemaligen Illergaues sowie des anstoßenden All- und Niebelgaues“. Abgesehen von seinem geschichtlichen Interesse zieht es den Wahlschweizer demnächst auch wieder physisch ins Illertal, genauer nach Illertissen: Am Samstag, 8. Februar, wird Anton Zanker im Vortragssaal des Vöhlinschlosses aus seinem 2018 erschienenen Buch „Die Illerflößerei“ lesen.

Der Heimatforscher hat sich mit seinen Büchern zu geschichtlichen Themen in der Region bereits einen Namen gemacht. Mit der für heutige Leser aufbereiteten Ausgabe der vor über 160 Jahren verfassten „Geschichte des Illertals“ hat Zanker einen interessanten Ansatz verfolgt: Historische Inhalte, die nur in Büchern mit Frakturschrift und veralteten Formulierungen vorliegen, sollen jungen Lesern zugänglich gemacht und dabei zugleich vor dem Vergessen bewahrt werden. Auf diese Weise kann Wissen aus alten Quellen der Nachwelt weitergegeben werden. Denn auch der damalige Autor Ferdinand Eggmann, pensionierter Rentbeamter aus Tannheim, hat für seinen „Beitrag zur Geschichte Oberschwabens“, wie es im Untertitel auf der ersten Seite des Originals heißt, ältere Quellen verwendet.

Ferdinand Eggmann beschreibt den reißenden Gebirgsfluss

Eggmann beginnt sein Buch mit dem Kapitel „Allgemeiner Theil“, das thematisch unterteilt ist. Dazu setzt der Autor mit den, um 500 nach Christus einwandernden Alemannen ein. Er beschreibt den reißenden Gebirgsfluss Iller und die umliegenden geografischen Gegebenheiten. Weitere Unterkapitel definieren Begriffe wie Güterbesitz, Ökonomie, Gewerbe. Weiter geht es um Adel, Kirche, Recht, Krieg, Wald, Pacht, Steuern. Das zweite und größere Kapitel überschreibt Eggmann mit „Besonderer Theil“. Er untergliedert es mit „Orte vom ehemaligen Allgau“, „Orte vom ehemaligen Niebelgau“ und „Orte vom ehemaligen Illergau“. Letzterer Gliederungspunkt umfasst die Region von Aichstetten bis Wiblingen und somit auch Illertissen mit seiner Umgebung. Eggmann zitiert aus Ortschroniken, beschreibt Adelshäuser und listet Begebenheiten auf wie etwa die Hinrichtung eines „Mordbrenners“ in Illertissen.

Als Herausgeber stellt Anton Zanker der modernisierten Fassung sein eigenes Vorwort voran. Darin beschreibt er seine Faszination von altem Schriftwerk und dessen ungewisser Zukunft im digitalen Zeitalter. Die Neuauflage des vormaligen Allgäu-Klassikers ist das Resultat derartiger Überlegungen und neuester Erkenntnisse. Zanker hat dafür in verschiedenen Chroniken aus dem Illertal recherchiert und sich – laut eigener Angaben – im Internet über gut 70 Märkte und Städte informiert. Diese Informationen fließen in seine Neuausgabe mit ein.

Interessantes über die Ortschaften beidseits der Iller

Zusammen mit dem alten, von Eggmann ebenfalls sorgfältig zusammengetragenen Wissen findet der Leser eine, in ihrer Art wohl einzigartige historische Gesamtschau über eine – aus damaliger Sichtweise – einheitliche Siedlungs- und Wirtschaftsregion. Interessant auch die gesellschaftspolitischen Einblicke in die Leben unserer Vorfahren vor einigen 100 Jahren.

Wer sich für die Ortschaften beidseits der Iller interessiert, dürfte auch bei der Lektüre von Zankers jüngster Edition, der Neuauflage von Ferdinand Eggmanns „Geschichte des Illertals“ auf seine Kosten kommen.

Info zum Buch: Geschichte des Illertals, Ferdinand Eggmann, 1862, von Anton Zanker herausgegeben. Der Band hat 652 Seiten, Schwarzweiß- und Farbbilder und ist bei Books on Demand erhältlich: ISBN-13: 978-3-7504-09224.

