Die Hüter der vergessenen Filme

Das Kreismedienzentrum versorgt Lehrer mit Material für den Unterricht. Der Fundus umfasst derzeit etwa 5000 Werke – darin findet sich so manche Kuriosität.

Von Jens Carsten

Einer der Stammkunden kommt immer noch persönlich vorbei: Es ist ein älterer Lehrer, der regelmäßig nach Lehrfilmen im 16-Millimeter-Format verlangt. Während seine Kollegen im Klassenzimmer einfach den Beamer anknipsen, lässt der Mann noch die Filmstreifen durch den Projektor rattern. Das hat weniger nostalgische Gründe, als praktische: Der Pädagoge findet alte Produktionen inhaltlich besser, als manche neue. Geschichten wie diese kann Hans-Jürgen Montag, der Leiter des Kreismedienzentrums in Illertissen, einige erzählen. Der 65-Jährige ist Herr über etwa 5000 Medien: Sie gehören dem Landkreis, sind für die Lehre bestimmt und werden an Schulen, Kindergärten, Verbände und Kirchen ausgeliehen. In der Sammlung finden sich neben Abspielgeräten vor allem DVDs: Von „A“ wie „Alles cool in Istanbul“ bis „Z“ wie „Zelle, Schmerz und Nervensystem“. Aber es gibt auch noch Dias, Videokassetten und Filmrollen. „Wir könnten ein Medienmuseum aufmachen“, sagt Roman Gulde, 35, der stellvertretende Leiter der Einrichtung. Ein Blick in den Fundus dürfte Nostalgikern das Herz höher schlagen lassen.

Oft nachgefragt würden „die alten Sachen“ allerdings nicht, der Gymnasiallehrer sei eine große Ausnahme. So betrachtet, sind Montag und Gulde so etwas wie die Hüter der vergessenen Filme. Um das zu beweisen, müssen sie nicht lange kramen – weder in der Erinnerung, noch im Archiv des Medienzentrums, das sich in der Außenstelle des Landratsamts auf zwei Stockwerke und das Dach erstreckt. Gulde verschwindet in einem Hinterzimmer und kehrt lächelnd mit einer Videokassette zurück. Es handelt sich um den „Schatz im Silbersee“ – „ein echter Ladenhüter“. Seit Jahren sei der nicht mehr angefragt worden. Was schon am Format liegt: Die Filmbänder nehmen mit der Zeit Schaden, es gibt kaum passende Abspielgeräte und eine Digitalisierung kommt mangels Zeit nicht in Betracht. Die Folge: „VHS fliegt demnächst rigoros raus.“

Nicht alles Alte ist ein Auslaufmodell

Aber nicht alle alten Filme sind Auslaufmodelle: So manche Perle erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Ein Beispiel ist der Puppenfilm „Karius und Baktus“ von 1954, der Kinder zum Zähneputzen animieren soll. Das tut er bis heute: Immer wieder leihen Grundschulen und Kindergärten den Film aus. „Ein echter Klassiker“, sagt Montag. Zu kaufen gebe es den übrigens nicht. Zumindest nicht in der für den Verleih freigegebenen Fassung. Eine solche Lizenz kostet zwischen 500 und 600 Euro. „Da muss man richtig viel Geld in die Hand nehmen“, sagt Montag. Das tut der Landkreis, weil er dazu verpflichtet ist, seinen Lehrern Medien zur Verfügung zu stellen. Pädagogisch wertvolle natürlich. „Wir sind ja keine Videothek“, sagt der pensionierter Grundschullehrer Montag.

Im Archiv findet sich Projektionstechnik aus vergangenen Jahrzehnten.

Demnächst wird er die Leitung des Zentrums an seinen Kollegen Gulde weitergeben. Aber noch sind die beiden ein eingespieltes Team. Und ihre ehrenamtliche Aufgabe mache ihnen großen Spaß. Er habe irgendwie schon immer kaputte Filmprojektoren „auseinander geschraubt“, sagt der gebürtige Mittelfranke Montag, der an der Bischof-Ulrich-Schule in Illertissen unterrichtete. Seit 1981 ist er am Kreismedienzentrum, das früher Kreisbildstelle hieß. Und Gulde, der Grundschullehrer in Altenstadt ist, taucht zum Ausgleich in die Welt der Lehrmedien ein. Verstärkt werden sie von Gabrielle Bergmeir und Monika Link. Bei der Auswahl der zu kaufenden Medien orientieren sich die Leiter des Zentrums an den Nachfragen der Ausleiher. Aber sie verlassen sich auch auf ihren Instinkt: So ist der moderne Heimatfilm „Landrauschen“ neu im Bestand. Der könnte einmal im Heimat- und Sachkundeunterricht gefragt sein, sagt Gulde.

Die meisten laden Filme gleich herunter

Tatsächlich in Illertissen – oder am zweiten Standort in Neu-Ulm – abgeholt, werden Medien heutzutage immer seltener. Die meisten Lehrer laden einen Film herunter oder spielen ihn gleich übers Internet ab. „Der Todesstoß für die physikalische Ausleihe“, sagt Montag. Und so geraten so manche Kuriositäten auf dem Dachboden langsam in Vergessenheit: Projektoren, Filmrollen, Folien und Dias – wie die Fotoserie von Symptomen sexuell übertragbarer Krankheiten. Die Zukunft der Objekte scheint ungewiss: Werden sie einmal aus dem Dornröschenschlaf erweckt – oder entsorgt? Material für ein Kreis-Medien-Museum gäbe es reichlich. Aber geplant ist so eine Einrichtung bislang nicht.

