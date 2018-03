06:05 Uhr

Die Illertisser Musiknacht ist unverwechselbar

Die Idee ist gewiss nicht neu: Kneipenfestivals mit Musik gibt es in vielen Städten – und mitunter schon weitaus länger als in Illertissen.

Die Idee ist gewiss nicht neu: Kneipenfestivals gibt es in vielen Städten. Doch das Illertisser bietet etwas ganz Besonderes.

Von Jens Carsten

Die Idee ist gewiss nicht neu: Kneipenfestivals mit Musik gibt es in vielen Städten – und mitunter schon weitaus länger als in Illertissen. Allerdings muss man das Rad ja auch nicht immer neu erfinden: Das bewährte Konzept funktioniert in der Vöhlinstadt prächtig. Tausende Besucher aus der Region bevölkern regelmäßig am Abend des 2. Oktober die Straßen, heuer zum vierten Mal. Das zeigt: Die Musiknacht kommt in Illertissen gut an. Die Stadt kann sich zeigen, die Wirte machen Umsatz und die Gäste erleben einen schönen Abend. Und das ist die Hauptsache.

Das alles ist viel mehr als nur Einheitsware: Charmant ist schon einmal die Tatsache, dass mit der Stadtverwaltung ein Veranstalter auftritt, der nicht nur schnelle Kasse machen will. Eintrittspreise gibt es nicht. Im Gegenteil: 8000Euro lässt man sich das Event kosten. Mit dem Ziel, den Bürgern ein tolles Fest zu bieten. Und die strömen herbei – das Geld ist gut angelegt.

Ein weiterer Pluspunkt: In Illertissen dürfen nicht nur die Profis rocken und jazzen, auch junge Nachwuchskünstler aus den Schulen bekommen ein Forum. Und sogar Orchestermusik ist zu hören. Die Musiknacht der Vöhlinstadt ist eine Party für viele Geschmacksrichtungen.

Themen Folgen